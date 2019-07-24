親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

認了！運菸車來自總統府 但避談調度單位

華航說手上有清單 他酸北檢檢察長：奇怪，你是睡了？

被控「挑動對黨和政府不滿」 鄧小平孫女婿律師被撤照

2019-07-24 14:29聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸維權律師李金星日前收到山東省司法廳的通知書，説他有「在微博發表不當言論，並通過連署簽名和發表公開信挑動對黨和政府不滿的行為」，因此準備吊銷李金星的律師執業證書。

據瞭解，李金星還是中共前年整頓四大集團中的安邦保險集團股份有限公司原董事長、總經理吳小暉（曾為鄧小平孫女婿）的代理律師。

自由亞洲電台報導，李金星在Twitter帳號上貼出的通知書沒有詳細解釋他的「不當言論」是什麼。不過，他早前在Twitter表示，山東省司法廳已經在7月19日跟他談過話，提到他有5條微博涉及「不當言論」，其中包括：湖南文東海律師吊證後他在微博上發佈的「法治大倒退」言論；訪民李淑蓮上訪致死八年案件遲遲沒有解決， 李金星給山東省委書記劉家義寫公開信呼籲調查。

李金星律師表示，預計自己的律師證會在2周內被吊銷。

李金星是資深人權律師，他曾和多名律師合作，為多位重大冤案受害人成功洗冤。

和李金星律師一起參與過「北海律師團」的律師覃永沛表示：「從發佈的微博來吊證，這些就是藉口。做的案子太大了，整個公檢法系統就要把我們這羣人（維權律師）全部消滅掉。 」

稍早，李金星本人的律師任先生曾表示，李金星代理原安邦保險公司董事長兼總經理吳小暉的案件，可能是導致他被打壓的直接原因。

吳小暉去年五月，被中共以集資詐騙、職務侵佔等數罪併罰，決定執行有期徒刑18年，剝奪政治權利4年，並處沒收財產人民幣105億元。

大陸維權律師李金星日前收到山東省司法廳的通知書，說他挑動對黨和政府不滿的行為，因...
大陸維權律師李金星日前收到山東省司法廳的通知書，說他挑動對黨和政府不滿的行為，因此準備吊銷李金星的律師執業證書。（自由亞洲電台）
分享

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27

中國國花票選揭曉 檯面下這兩座城市互掐數十年

2019-07-24 15:46

周杰倫過氣了？中年粉絲微博刷榜大戰 結局超展開

2019-07-24 10:00

四川資陽報國寺三絕 遊客驚嘆

2019-07-24 03:48

四川資陽／高台獅舞 民俗文化活化石

2019-07-24 03:47

四川資陽／安岳檸檬小鎮 譜出文創交響樂

2019-07-24 03:47

四川資陽／小龍蝦美食節 老饕們的天堂

2019-07-24 03:47

兩岸漢字節 內蒙古文化交流

2019-07-24 02:11

熱門文章

正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

2019-07-23 18:50

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

3公尺眼鏡王蛇吞60隻雞 村民：從來沒見過這麼大的

2019-07-23 18:08

反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top