被控「挑動對黨和政府不滿」 鄧小平孫女婿律師被撤照

2019-07-24 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸維權律師李金星日前收到山東省司法廳的通知書，説他有「在微博發表不當言論，並通過連署簽名和發表公開信挑動對黨和政府不滿的行為」，因此準備吊銷李金星的律師執業證書。

據瞭解，李金星還是中共前年整頓四大集團中的安邦保險集團股份有限公司原董事長、總經理吳小暉（曾為鄧小平孫女婿）的代理律師。

自由亞洲電台報導，李金星在Twitter帳號上貼出的通知書沒有詳細解釋他的「不當言論」是什麼。不過，他早前在Twitter表示，山東省司法廳已經在7月19日跟他談過話，提到他有5條微博涉及「不當言論」，其中包括：湖南文東海律師吊證後他在微博上發佈的「法治大倒退」言論；訪民李淑蓮上訪致死八年案件遲遲沒有解決， 李金星給山東省委書記劉家義寫公開信呼籲調查。

李金星律師表示，預計自己的律師證會在2周內被吊銷。

李金星是資深人權律師，他曾和多名律師合作，為多位重大冤案受害人成功洗冤。

和李金星律師一起參與過「北海律師團」的律師覃永沛表示：「從發佈的微博來吊證，這些就是藉口。做的案子太大了，整個公檢法系統就要把我們這羣人（維權律師）全部消滅掉。 」

稍早，李金星本人的律師任先生曾表示，李金星代理原安邦保險公司董事長兼總經理吳小暉的案件，可能是導致他被打壓的直接原因。