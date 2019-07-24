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爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

「股神」巴菲特的年度慈善午餐原定25日在舊金山舉行，但得標人波場TRON基金會創始人孫宇晨，因身體不適延期。不過，陸媒財新報導稱，孫宇晨已被邊控（指限制出境），網路金融整治辦已經建議公安機關對其立案。孫宇晨今（24）日在微博回應，報導不實，待病情恢復好轉，就會與外界見面。

據財新網報導，孫宇晨已被邊控，互金整治辦已經建議公安機關對其立案。根據新浪財經了解，此前孫宇晨並未在監管機構關注名單內，但因與巴菲特扯上關係並持續炒作，遂進入監管機構視野。

孫宇晨今日上午又在微博上發文，對旗下公司「陪我」APP有關的一家公司正在申請註銷做出回應。他稱，陪我APP第一時間配合監管機構進行淨網行動，對平台部分由用戶自發產生的負能量內容進行整改，一切正常運營， 新的實體成立，老的實體解散而已，不影響正常業務進行，完全是基於商業考慮。旗下公司繁多，基於商業考慮進行公司新設與註銷是正常經營行為，不必過度解讀。

針對外傳被限制出境，波場TRON基金會回應：正如昨天宣布的，雙方都同意將原本約定好的午餐會推遲。孫宇晨目前正在他位於舊金山的家中養病。

孫宇晨23日發微博表示，因其突發腎結石正於醫院治療，故取消與巴菲特先生的午餐會面 。目前身體情況一切穩定，處於恢復期，無法接受採訪，請各位原諒。待近期身體恢復後，將很快與外界見面。對於格萊德基金會的捐贈已經完成，仍然有效。

24日凌晨，格萊德基金會回覆每日經濟新聞稱，基金會已經知悉孫宇晨與巴菲特的午餐會被推遲，不過，已經收到孫宇晨和他公司的全部456.7888萬美元的捐款。該基金會還對孫宇晨慷慨的捐款表達感謝。

波場TRON基金會創始人孫宇晨，因身體不適延期與「股神」巴菲特的年度慈善午餐。照...
波場TRON基金會創始人孫宇晨，因身體不適延期與「股神」巴菲特的年度慈善午餐。照片／孫宇晨微博
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波場TRON基金會創始人孫宇晨，因身體不適延期與「股神」巴菲特的年度慈善午餐。照...
波場TRON基金會創始人孫宇晨，因身體不適延期與「股神」巴菲特的年度慈善午餐。照片／孫宇晨微博
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巴菲特舊金山公安
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