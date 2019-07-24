德陽綿竹便民藥箱 隨時掃碼買藥

2019-07-24 02:09 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北-德陽報導



共用便民藥箱，基本能夠滿足綿竹市民日常急需。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 半夜突然身體不舒服，家裡沒藥，藥店關門了，24小時營業的藥店又很遠，應該怎麼辦？這樣的難題相信很多人都遇到過。最近，位於四川德陽的綿竹市，就出現這樣一種新事物---「共用便民藥箱」，市民用手機掃碼，隨時都可以購買藥品。

在當地城區景觀大道一家藥店門口，共用便民藥箱固定在店門口，雖箱子不大，但裡面有治療發燒、感冒等10餘種常見急症的藥品。據工作人員介紹，該藥箱由藥店和醫藥公司合作設立，不用設置24小時人工視窗，就可以滿足附近居民的不時之需。

共用便民藥箱上方有二維碼及操作流程，正面8個格子分別放置不同類型的藥品，小標籤標注退燒藥、感冒藥、中成藥消炎、退燒貼、牙齒發炎、腹瀉腹痛等藥品分類。市民通過手機掃描二維碼，即可從頁面上根據所需找出藥品，點擊「購買」，完成支付後，就能從取藥口拿藥，十分便捷。

市民周女士是附近住戶，一天晚上快12點時，不到兩歲的女兒突然發燒，「不算特別厲害，用不著去醫院，但想給她貼個退燒貼，家裡卻沒有，簡直急壞了。」她說，幸好有共用便民藥箱，幫她解了燃眉之急。據了解，目前當地已有多家藥店相繼推出共用便民藥箱，基本能夠滿足市民日常急需。