北汽宣布持戴姆勒5%股份 徐和誼：中德合作絕佳範例

2019-07-23 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



北京汽車集團23日在官網宣布，為加強德國車廠戴姆勒長期戰略合作，已經完成收購戴姆勒5%股份。

北汽集團黨委書記、董事長徐和誼表示，北汽集團與戴姆勒秉承互信、互惠原則，已有十多年的合作歷史，透過對戴姆勒投資加深雙方合作夥伴關係，也一直是北汽集團的意願，北汽集團與戴姆勒的合作夥伴關係是中德合作的絕佳範例，也是兩國公司間合作的典範。

自2013年起，戴姆勒也在北汽集團旗下香港上市公司北京汽車持有股份，並擁有董事會席位。

本次交易包含2.48%的直接持股以及獲得額外等同於2.52%股份投票權的權利，早在今年5月11日，熟悉內情的人士透露，北汽集團已尋求地方政府支持，欲收購4%到5%賓士母公司戴姆勒集團股份。

澎湃新聞報導，北汽的入股，代表戴姆勒已經擁有兩大中資車企的入股。

2018年2月，吉利集團宣布，已透過旗下海外企業主體收購戴姆勒9.69%具有表決權的股份，吉利成為戴姆勒集團最大的股東；今年3月，浙江吉利控股集團和戴姆勒股份公司宣佈，雙方將成立合資公司，在全球聯合運營和推動smart品牌轉型，合資公司總部設在中國，雙方各持股50%。

新浪財經報導，分析人士表示，早在2015年北汽集團便有意持股戴姆勒，直到去年年初吉利集團收購了戴姆勒9.69%股份後，使得該計畫再次重啟，北汽集團此舉是為了穩固在北京賓士，與戴姆勒的投資合作關係。

2012年，北汽集團控股的北汽福田汽車，與戴姆勒成立合資企業，生產中重型卡車。2016年3月，北汽集團收購福建賓士汽車35%的股份，完成賓士品牌在大陸市場的總代理。

2013年，戴姆勒斥資收購北汽集團旗下香港上市公司北京汽車股份，並自此成為北京汽車董事會成員，目前持股比例為9.55%；2018年，北京賓士收購北汽集團位於北京順義的一座工廠。

2018年，戴姆勒收購北汽集團旗下北京新能源汽車部分股份，該公司已於2018年上市，並更名為北汽藍谷，戴姆勒目前持股3.01%。