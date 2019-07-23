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走私菸案延燒 總統府侍衛長檢討調任陸軍司令部委員

女護士沉迷賭博 196刀捅死閨密被判緩死

2019-07-23 16:19世界日報 中國新聞組／北京23日電

湖南永州零陵區太谷酒店去年初發生一起命案，被告人方琦持刀殺死閨密王芳（化名），湖南省永州市中級人民法院判決方琦犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行。對此，王芳的父親不服：「我的女兒被捅了196刀，兇手從酒店10樓一直追殺我女兒到2樓，情節太惡劣。」

紅星新聞報導，方琦與王芳在同一家醫院當護士，兩人曾是無話不談的閨密，可是方琦沉迷於賭博後，多次找王芳借錢，甚至曾架刀威脅女兒拿錢，兩人關係破裂。

2017年，方琦急於償還他人欠款，向王芳提出借錢，王芳擔心其又用於賭博，不願借錢。情急之下，方琦先掐住王芳脖子，強迫其將2000元（人民幣，下同，約290美元）轉至自己帳戶，又手持水果刀威脅王芳借款1萬8000元（約2615美元）。

事後，方琦被以搶劫罪進了看守所，在王芳寫了諒解書之下才免於司法起訴，兩人的關係也基本上破裂了。

兩人的好友李婷說，她知道王芳借給方琦的錢，一次性最大金額高達58萬（約8.4萬美元），還有一次是14萬（約2萬美元），「那些一、兩萬的（借款），肯定更多了」。

案發當晚，方琦以將借條拿給王芳為由，約王芳在太谷酒店見面，王芳發現方琦包中有刀具，雙方又發生爭執。後來王芳跑出房間，方琦持刀追趕至走廊，勒住王芳的脖子，捅刺其頭頸部及身體。王芳掙扎至電梯內，方琦在電梯內繼續捅刺，而後逃離現場。王芳當場死亡。

賭博電梯
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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