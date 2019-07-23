中國「堵城」出爐 這座城市又是榜首

2019-07-23 16:18 世界日報 中國新聞組／北京23日電



中國主要城市交通分析報告日前出爐，重慶市、哈爾濱市、北京市位列中國前三「堵城」，其中，重慶平均車速24.95km/h，更蟬聯「第一堵城」寶座。此外，全國十大堵城九個位於北方，分析稱，隨著人口向大中城市的集聚，中心城市交通壅堵現象日益凸顯。

第一財經報導，19日，高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部、中國社會科學院社會學研究所、清華大學-戴姆勒可持續交通研究中心、同濟大學智能交通運輸系統（ITS）研究中心、未來交通與城市計算聯合實驗室、阿里雲等機構共同發布了《2019年Q2中國主要城市交通分析報告》（以下簡稱「《報告》」）。

《報告》首次發布「綠色出行意願指數」南京指數最高，而在各類綠色出行方式中，北京「公交&地鐵出行意願指數」排名第一，南寧「騎行出行意願指數」排名第一，蘭州「步行出行意願指數」排名第一。

根據高德地圖交通大數據監測的50個主要城市結果顯示，2019年第二季度重慶路網高峰行程延時指數1.964，平均車速24.95km/h，高峰壅堵延時指數本季最高；本季十大堵城依次為重慶市、哈爾濱市、北京市、長春市、呼和浩特市、大連市、濟南市、瀋陽市、蘭州市、西寧市，前十城市中九個位於北方。

這其中，西南的重慶最壅堵，在很大程度上與該市特殊的地形有關，兩江夾一山的地形之上，城市道路的複雜性要遠高於其他城市，交通路況也更為複雜。

在《2019年Q1中國主要城市交通分析報告》中，重慶也居中國堵城排行榜「榜首」。

不過，重慶之外，其他九個城市來自北方。為何北方城市更為壅堵？廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，北方平原更多，城市面積更大，城市的公共交通相對沒有南方城市便利，人們公共交通出行的比例要較南方同類城市低，而選擇自駕出行的比例更高。相比之下，南方很多地方山多地少，城市結構相對更為緊湊，包括地鐵在內的公共交通系統更為便利，乘坐公共交通系統出行的比例更高。

中國城市軌道交通協會日前發布的數據顯示，在軌交里程前八名的城市中，除了北京之外，其他城市都來自南方。包括上海、廣州、南京、武漢、成都、重慶和深圳。

中國主要城市交通分析報告日前出爐，重慶市、哈爾濱市、北京市位列中國前三「堵城」，其中，重慶平均車速24.95km/h，更蟬聯「第一堵城」寶座。 資料來源：央視財經 分享 facebook