首屆海峽兩岸成功盃象棋賽8月登場 邀兩岸好手對奕

2019-07-23 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



為重現及紀念《民族英雄鄭成功與王忠孝金門太武山觀兵論弈論事》歷史場景 ，金門文化園區管理所將於8月底在太武山鄭成功觀兵弈棋處舉辦首屆「海峽兩岸成功盃」象棋交流賽，以通俗象棋代替圍棋，即日起接受兩岸愛棋人士來金門對奕會友，報名至7月31日止，名額有限，歡迎民眾踴躍報名參賽。

金門縣文化園區管理所表示，兩岸奉鄭成功為延平郡王、開台聖王，金門賢庵與泉州泉港區皆立廟奉祀王忠孝，尊為忠孝公至今尊為民族英雄，浙江與台灣台南市為盧若騰立廟奉為「盧菩薩」，皆為兩岸南明史重要歷史資產。此活動同時邀請兩岸鄭氏、王氏族親共襄盛舉，起奕金門，重現太武山對弈論事場景。

首屆「海峽兩岸成功盃」象棋交流賽，台灣區（含金門）名額，有社會組、青少年組(18歲以下)各32名，（共64名），大陸區社會組、青少年組各20名(共40名)，總員額共104名，額滿為止。將於8月24日，在金門歷史民俗博物館舉行初、複賽；當日下午在太武山海印寺舉行準決賽； 8月25日則在鄭成功觀兵弈棋處舉行決賽。

活動組委會說明比賽規則將採最新世界象棋規則，初賽以積分編排制，兩區兩組各選出前4名，共16名，進入複賽(抽籤決定號次)。複、(準)決賽，單淘汰賽分先兩局制，平手則加賽快棋一局，和棋黑方勝出。初賽依電腦排定先後手，複、(準)決賽由雙方猜拳。

比賽不收報名費，有意報名者請以網路或紙本請擇一即可：網路報名→請填線上表單報名。紙本報名→請填妥報名表和個人資料使用同意書，寄至：「10646 台北市羅斯福路二段91號4樓之1臺北市體育總會象棋協會收」或傳真：（02）2365-5787 聯絡電話：（02）2365-6585