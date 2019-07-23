劉軍川升任國台辦副主任 排名第四

2019-07-23 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



根據國台辦網站訊息，原國台辦聯絡局局長劉軍川已升任國台辦副主任，在四名副主任中排名第四。

劉軍川現年56歲，河南林縣人，畢業於廈門大學經濟系政治經濟學專業，1993起就在國台辦任職，曾任國台辦經濟局副局長等職，2009年6月起擔任國台辦聯絡局局長。