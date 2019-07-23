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劉軍川升任國台辦副主任 排名第四

2019-07-23 10:53聯合報 記者林則宏╱即時報導

根據國台辦網站訊息，原國台辦聯絡局局長劉軍川已升任國台辦副主任，在四名副主任中排名第四。

劉軍川現年56歲，河南林縣人，畢業於廈門大學經濟系政治經濟學專業，1993起就在國台辦任職，曾任國台辦經濟局副局長等職，2009年6月起擔任國台辦聯絡局局長。

在國台辦主任劉結一日前於上海與台北市長柯文哲會面，前立法院長王金平5月赴福建展開祭祖尋根之旅，以及高雄市長韓國瑜3月至大陸參訪，劉軍川均曾陪同。

根據國台辦網站訊息，原國台辦聯絡局局長劉軍川已升任國台辦副主任。（截圖自國台辦官...
根據國台辦網站訊息，原國台辦聯絡局局長劉軍川已升任國台辦副主任。（截圖自國台辦官網）
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