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陸通用機場 2年增232個

2019-07-23 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

近年來，中國大陸通用機場數量迅速增長，據中國航空器擁有者及駕駛員協會統計，2017年6月至2019年7月19日，中國新增民航局「通用機場分類管理辦法」認證取證機場232個。與之相較，2011年至2015年，中國通用機場數量年均增長僅為4%左右。

新華社報導，通用機場數量增長的背後，是中國社會經濟發展釋放出的對通用航空的強勁需求。同時，航空領域的「放管服」改革也是通用機場增長迅速的重要原因。

「機場建設往往投入大、週期長，還要考慮到地理環境、氣象規律、安全標準等多種因素，一個地方沒有經濟基礎和需求，很難有修建通用機場的動機。」中國民航飛行學院資深飛行教官戴文相說，「最近幾年，中國民航系統在保證安全的前提下，一直在對通用機場的準入資格以及飛行程序管理等進行簡化，這是近些年通用機場數量快速增長的重要原因。」

隨著通用機場數量迅速增長，中國通用航空產業也呈現出加速發展的趨勢。今年5月，中國民航局發布的「2018年民航行業發展統計公報」顯示，2018年通用航空全行業累計實現營業收入10142.5億元，比上年增長18.5%。

通航產業涉及範圍廣泛，是一塊「產業蛋糕」。鄭州通航試驗區管委會副主任孫喜忠介紹，使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動都屬於通用航空。同時，除了用飛機在空中開展的業務，相關的通航製造、運營等也屬於通航產業範疇。

據了解，目前鄭州國家通航產業示範區已入駐包括通航製造、通航運營、通航服務等企業60餘家。

機場民航局
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