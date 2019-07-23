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四川資陽／安岳臥佛院 宗教文化瑰寶

2019-07-23 01:58聯合報 大陸特派員王玉燕／四川資陽報導

摩崖造像題材多達57種，形象逼真。 特派員王玉燕／攝影
摩崖造像題材多達57種，形象逼真。 特派員王玉燕／攝影
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四川省資陽市安岳縣，是中國古代佛教造像遺址最集中的縣，其中，以唐代造像的宏偉和宋代造像的精美著稱於世。安岳臥佛院的臥佛，是大陸現存盛唐時期最完美的摩崖造像，也是大陸最大的左側全身臥佛。

臥佛院摩崖造像位於安岳縣城北面25公里的八廟鄉臥佛溝，造像分布於呈「幾」字形溝內的南北兩巖崖壁，在長達0.5公里的範圍內鑿有139個大小龕窟，共造像1593尊。其中，尤以北巖第4窟的「釋迦牟尼涅磐圖」最為恢宏壯觀，俗稱「臥佛」。

安岳臥佛，是大陸最大的左側全身臥佛。 特派員王玉燕／攝影
安岳臥佛，是大陸最大的左側全身臥佛。 特派員王玉燕／攝影
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臥佛鐫刻在距地面5公尺的崖壁上，整個造像依山取勢、精心設計、大膽創新，由三組造像構成，占整個崖面300餘平方公尺。上面一組造像是釋加牟尼涅槃前的說法圖，中間一組為唐代「釋迦牟尼涅槃圖」臥佛造像。臥佛面南背北，側身橫臥於岩壁間，身長23公尺，頭長3公尺，肩寬3.1公尺，頭東足西，左側而臥，兩手齊腿，自然平放，面部豐盈，神態安祥，雙目微閉，似睡非睡；形體修長，身著袈裟，頭蓄螺髻，耳戴圓形綻花環，頭枕扁形荷葉枕，維妙維肖地展現出釋迦牟尼「涅磐」時超脫一切的意境。

臥佛最左側足裸前挺立護法力士，威武雄健。 特派員王玉燕／攝影
臥佛最左側足裸前挺立護法力士，威武雄健。 特派員王玉燕／攝影
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臥佛頭頂後方立一半身守衛力士，上身赤裸，左手握拳，環眼而視，洞察四周。腰間禪坐一弟子，面壁背弓，作侍候狀。最左側足裸前挺立護法力士，右手攥拳，左手五指大張，橫眉怒目，威嚴逼人。

臥佛的上方有一組釋迦牟尼涅槃前說法的造像，中坐釋迦牟尼，兩側分兩層侍立九弟子、兩菩薩、天龍八部，表情各異，既烘托出他們恭聆佛法的肅穆情景，又展現出護衛佛法的威嚴場面。

臥佛院內40多萬字的石刻經文，是唐朝玄奘傳下來的中國最早的譯經版本，堪稱國家瑰寶。1998年，安岳臥佛院成為大陸全國重點文物保護單位。

南巖有83個唐代造像龕窟，造像內容大多反映唐代的社會生活。臥佛院最具規模和價值的，當數南北巖壁上開鑿的55個藏經洞內的大批石刻佛經，窟內鐫刻著從唐開元十一年（西元723年）至二十三年（西元738年），距今1260多年前的大量佛經。已刻經文15窟，刻字面積152平方公尺，共40餘萬字。字為陰刻，方格直行鐫刻在每一窟內的左中右三方窟壁上。

經文洞裡除了有刻畫絕美的佛雕，在靠近天花板處，經文上方，還能看到天衣飛揚，滿壁風動的石刻「飛天」。從石刻造像及石刻佛經的規模，可推測出盛唐時期臥佛院的輝煌。

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