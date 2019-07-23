四川資陽／東峰剪紙 指尖藝術榮耀傳承

2019-07-23 01:57 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／四川資陽報導



東峰剪紙非遺傳人劉緒陽，用最簡單的工具，製作最美的剪紙。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 一把剪刀、一張彩紙、一把刻刀，巧手之下，「花開富貴」、「鳳舞九天」、「雙喜臨門」等剪紙作品，走向千家萬戶。2018年，資陽雁江區東峰鎮剪紙成功申報為市級非物質文化遺產，剪紙成為東峰鎮的文化品牌。

剪紙是中國民間美術之一，分為南北兩派。東峰剪紙非遺傳人，同時也是資陽市2018年度十佳非遺傳藝人的劉緒陽指出，南派用刻刀雕刻，作品風格嚴謹、細膩，具有極強的裝飾性，細膩秀美；北派用剪刀剪，作品展現粗狂豪放，線條活潑多變，靈活性強。而東峰剪紙兩者兼具。

劉緒陽說，他1987年去成都拜師學藝，學成後，努力傳承東峰剪紙技藝，並且鼓勵學生創意創新。他現場示範，「用最簡單的工具，製作最美的剪紙」。在劉緒陽帶來作品裡，他認為技法較高的是「三羊開泰」，因為要表現出羊毛與草隨風飄動的動態感，重點在於每個微小細節。

「三羊開泰」，表現羊毛與草隨風飄動的動態感。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

劉緒陽也是東峰鎮初級中學的數學老師兼美術老師，2002年他將剪紙藝術引入課堂，讓剪紙文化在東峰鎮生根發芽。為激發學生對剪紙藝術的興趣，劉緒陽帶著學生，將一幅幅鄉村美景化作剪紙，分享身邊的美；至今，劉緒陽已先後培養逾2000多名學生。有的學生因為擅長剪紙，開闢了自己的職業道路，有的學生因此進入美術院校深造。其中，邵雷於2017年註冊成立了剪紙文化公司，讓剪紙藝術與商業文化相融合，東峰中學因此被授予「民間文化和藝術傳承基地」榮譽。

如何讓剪紙文化傳承下去？東峰鎮組建傳承隊伍，組織本鎮剪紙老藝人、剪紙能人及剪紙發燒友200餘人，成立東峰鎮民間剪紙藝術協會，從中選拔能人組建剪紙創作研發團隊，激發剪紙活力，打響東峰鎮文化品牌。