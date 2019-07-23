四川資陽／桑都樂至 蠶桑盛宴大飽口福

2019-07-23 01:56 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／四川資陽報導



樂至發展蠶桑文化，圖為桑農採收桑葉。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 資陽樂至縣，是古老蠶桑縣；遊客來到「桑都」樂至，除了體驗蠶桑文化，感受愜意田園生活；大啖蠶桑盛宴，也是難得的體驗。

樂至在隋唐時期興起蠶桑業，到清末民初迎來發展高潮。至今，樂至縣境內溝壑縱橫、桑林遍地，桑海景觀獨具特色，桑產業與桑文化享譽全大陸。樂至打造「桑都桑海」，建設桑城主題公園，推廣蠶桑文化體驗遊。

以桑入餐，大廚們可是費盡巧思；上菜前，先來一杯桑茶，開胃菜是桑香沙拉蝦，以及道道好看好吃又健康的主菜，皆是用桑葉、桑根、桑葚和蠶蛹等原材料，研發出滿桌蠶桑盛宴，包括：桑汁烏魚片、桑根燉土雞湯、桑綠養生粥、桑葉拌牛肚等20多種蠶桑類菜品。

大廚們費盡巧思，以桑入餐，推出好吃好看又健康的「蠶桑盛宴」。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

其中最搶戲的是「太極鴛鴦蛋」，好看到令人舉筷後，凍結在太極上；桑葉清香融入蛋內，口齒留香。「脆皮桑魚」不是魚，而是用桑樹尖往下第2至3排的嫩桑葉，裹上一層蛋清和麵粉油炸而成，因形狀酷似一條遊動的魚，故名「脆皮桑魚」，口感酥脆，回味有桑葉特有的香甜。「桑色滿月」，則是用桑葉與魚肉剁成魚丸熬製而成的清湯，保有魚肉的香味，卻滲入清淡芳香。「椒鹽蠶蛹」比起東北的蠶蛹更小，少了蟲體內的爆醬感，提高首次品蟲食客的接受度，入口後香脆，配上桑茶，續嘴力十足。

大廚同時介紹桑樹的好，桑樹全身都是寶，桑葉裡含有豐富的胺基酸、食物纖維、維生素、礦物質和各種生理活性物質，據說有降血糖、降血壓、降血脂的功效。桑樹根，據載味甘性寒，清肺平喘，利尿消腫，也有一定的降血壓作用。