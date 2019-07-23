四川資陽／毗盧洞 水月觀音 譽為東方維納斯

2019-07-23 01:56 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／四川資陽報導



毗盧洞擁有絕美「水月觀音」雕塑，又稱「東方的維納斯」。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 「千佛之鄉」安岳，其石刻遺址堪稱「中國之最」，這裡可以說是「遍地石刻，鄉鄉有佛」。石羊鎮油坪村塔子山的毗盧洞石刻造像，最著名的一尊是觀音堂的水月觀音，又稱紫竹觀音，已故英籍華人作家韓素英譽為「東方的維納斯」，是大陸少有的北宋石刻藝術珍品。

毗盧洞石刻造像始鑿於五代後晉天福年間，宋代為極盛時期，這裡是北宋四川佛教密宗的主要道場之一。現有摩崖造像465尊，碑刻題記32處，分別集中於毗盧洞、幽居洞、千佛洞、觀音堂和玉皇閣內。

柳本尊「十煉修行圖」，令人肅然起敬。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

有「東方的維納斯」美稱的水月觀音，是中國雕刻藝術最高水準的造像之一；高3公尺，懸坐於峭岩石窟之中；背倚浮雕的紫竹和柳枝淨瓶，頭戴富麗華貴的貼金花冠；蛾眉上豎，鳳眼下垂，直鼻微隆，朱唇略閉。上身穿短袖薄裟，臂戴膀圈，瓔珞似隨身而瀉的金色瀑布，網墜於胸腹；下身長裙薄如蟬翼，緊貼於腰腿之間，衣裙飄逸，富於動感。

水月觀音坐在一張3公尺長的弧形荷葉上，上身稍左側；左手撫撐葉面，右手放在膝蓋，五指自然下垂；一雙秀麗的赤腳，左腳懸於蓮台，輕輕踏著花蕊，右腿彎曲上翹，腳踏蓮葉，故人們又俗稱她「翹腳觀音」。

毗盧洞，開鑿龕窟20個，圖為玉帝。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

水月觀音造像突破佛教規制的端莊嚴肅，雕刻精巧細膩，寫實意味濃厚，世俗化、地方化特徵明顯，令人不得不為宋代雕刻大師們出神入化、巧奪天工的精堪技藝折服。

除了水月觀音，毗盧洞、幽居洞雕刻的密宗第五代祖師柳本尊造像也別具特色。柳本尊生於唐宣宗大中九年，五代時自創四川地區金剛界瑜伽部密宗，建道場於彌蒙鎮，信眾甚多，後獲「唐瑜伽部主總持王」稱號。

在高6.6公尺、寬14公尺、深4.5公尺的毗盧洞中，雕刻的柳本尊「十煉修行圖」構圖嚴謹，造像生動，通俗易懂，堪稱精品。它主要通過以煉指、立雪、煉踝、剜眼、割耳、煉頂、捨臂、煉陰、煉膝十種苛苦修行，來宣揚密宗教義。兩側還刻有神態威嚴的執斧、仗劍護法金剛。「十煉圖」就像一幅幅講經說法的連環畫，是研究四川密宗和考證柳本尊生平的寶貴實物資料。