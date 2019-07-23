陸境外旅遊消費 3新趨勢

2019-07-23 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



一項研究調查顯示，過去，中國遊客境外旅遊以購物為導向，經常提著鼓鼓囊囊的行李回國；如今，人們的出境遊更注重體驗，寄情於「製造回憶」。

新華社報導，奧緯諮詢針對中國出境遊客進行的最新調研結果顯示，過去幾年，中國出境遊客越來越關注體驗的社交化和選擇的數字化。那些平時使用數字化工具非常得心應手的遊客們，紛紛使用網絡規劃行程、分享體驗。

奧緯諮詢合夥人魏恆德分析，中國消費者已經跳脫了其他地方主流的消費模式，開始涉足移動電子商務、移動支付和社交購物。

奧緯諮詢調研顯示，中國遊客的旅遊偏好發生了較大變化：從「專業規劃」到「自主規劃」的轉變趨勢明顯同時，中國出境遊客的目的地選擇與旅行目的也在發生變化：選擇更長線海外遊目的地的遊客佔比增長更快，中國遊客已越來越習慣於走得遠些、更遠些。

復旦大學旅遊學系副系主任孫雲龍認為，中國出境遊升溫背後反映出中國遊客正處於「消費升級」階段，人們從觀光遊轉向深度體驗遊、個性化旅遊。從近幾年多份市場旅遊相關數據報告可以看出，除日韓、東南亞等鄰近國家和地區的旅遊熱度繼續保持外，南美國家、南極遊等小眾化線路需求也在增長。

另據支付寶近日發布的「2019中國人暑期出境遊調查報告」顯示，北京、上海、廣州、深圳、杭州是目前中國出境遊用戶比例最高的五個客源地。同時，「小鎮青年」成為今年出境遊新熱門標簽：2019年三、四線及以下城市的暑期出境遊消費增速達50%，明顯高於一、二線城市。

對此，孫雲龍認為，出境遊過去在中國區域之間的需求是不均衡的。隨著「小鎮青年」的需求提升，尤其是「90後」等群體成為親子遊主力後，中間的不均衡現象在慢慢拉平。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，過去十年間中國出境市場持續保持20%以上的增長速度，成為全球最大出境旅遊客源國和旅遊消費支出國。出境旅遊已經從少數人的享受進入了大眾的日常生活。他預計，2019年和今後一個時期，中國出境旅遊市場仍將保持兩位數的增長態勢。