列車天天滿載 賓館一房難求…大陸遊客瘋北韓

2019-07-22 16:14 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／北京22日電



中國觀光客選擇到北韓旅遊人數大幅增加。 新華社 分享 facebook 中國與北韓關係愈來愈好，也帶動北韓觀光產業。中國觀光客選擇到北韓旅遊人數大幅增加，許多中國人都想親眼瞧一瞧北韓神祕的面貌，中國遊客為北韓帶來大量的外匯收入。

外媒報導指出，除中國民間對北韓存在神祕感，中國政府有意推動民間交流，也是訪北韓遊客人數增加的原因之一，「北韓遊」在中國一時間火爆。

由於地緣關係，中國東北地區仍是北韓旅遊的最主要客源地，從7月至10月中旬，從中國開往北韓首都平壤的國際列車基本每天都滿載，一票難求。平壤供外國人住宿的賓館這段時間也不夠用，光是中國遊客就占赴北韓的外國遊客總量的九成多。

每年有多少中國遊客前往北韓，中國政府並無明確統計數據，估計往年大約在10萬人上下，今年則有望達到13萬至15萬人，這數字還不包括部分不需持護照就可前往新義州、羅先的中國遊客。前往北韓訪問、研修的公司團體也明顯增加，今年全年可望上看20萬人次。

隨著北韓自身經濟發展，北韓也開始在平壤推出輕型飛機接待遊客，遊客可在300公尺的高空俯瞰主體思想塔、科學技術殿堂等著名景點。

但是，目前個人若想到北韓觀光，只有「參團」一途，中國網友發文分享旅遊心得，指出城市非常整潔，瀰漫著一種拘謹的氣氛，觀光客只能在飯店附近散步，無法在市區閒逛，或自行到當地人的餐館吃飯；吃的方面，雖不是豪華大餐，但每頓飯都有魚、啤酒跟泡菜。