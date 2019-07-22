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精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

影／意外一瞬間！母哭喊救命 8歲女童被充氣城堡壓死

2019-07-22 15:26聯合新聞網 綜合報導

蔡姓8歲女童玩充氣城堡時發生意外。圖擷自YouTube
蔡姓8歲女童玩充氣城堡時發生意外。圖擷自YouTube
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日前，在中國大陸安徽黃山區一酒店內的充氣遊樂設施發生一樁死亡意外。「120！120！有沒有人打120！」，一名疑似受傷女童的母親在現場不斷喊叫，但8歲女童經現場及黃山區人民醫院搶救，最後仍回天乏術。

據陸媒報導，有知情人士透露，發生意外的充氣遊樂設施為「深海大寶藏」，外型如同城堡一般，位於黃山豐大國際大酒店內，事發當時，充氣的滑梯頂部突然下陷，但有多名遊客未查察仍在上頭玩樂，約有5名遊客被擠壓，造成缺氧及受傷，其中一名即為蔡姓8歲女童。目前，事故原因正進一步調查中。

昨日(21日)，黃山區人民信息辦公室官方微博發布情況通報，「7月20日16時15分，黄山豐大國際旅遊股份有限公司深海大寶藏氣模遊樂設施頂部局部下陷，導致遊客蔡某某(女，2011年4月出生)受傷，經現場急救及黃山區人民醫院搶救無效不幸死亡。事故發生後，我區高度重視，相關部門第一時間趕赴現場，立即啟動應急預案，權力做好善後處置工作。目前，事故原因正在進一步調查中。」

黃山區官方微博。圖擷自微博
黃山區官方微博。圖擷自微博
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黃山區官方微博發布後，不少網友紛紛留言希望女孩一路好走，「逝者安息」、「昨天我就在現場，眾人一起拉繩子救人」、「遊樂設施必須定期檢查！保證安全！不然真的是樂事變喪事」、「高度重視就不會出現類似的事！」

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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