譴責沒人幫取行李 央視主播劉欣反被酸「巨嬰」

2019-07-22 14:09 世界日報 北京22日電



主播劉欣 (取材自微博) 分享 facebook

因與美國福斯新聞主播雷根（Trish Regan）辯論而聲名大噪的央視旗下中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣17日在微博發文，稱自己下飛機時「用力取下行李箱」，但身邊「一圈男士沒一個伸手」，並譴責「沒有愛心的人是醜陋的」，該言論引發網友討論，有人酸她是「巨嬰」，另有人批她「沒有嘴嗎？能發微博就不能跟旁邊的人一聲。」

綜合媒體報導，劉欣在微博發文稱自己下飛機時「用力取下行李箱」，但身邊「一圈看上去健康的正常男士，沒有一個抬頭，沒有一個伸手」；又指有人伸出手來，本以為是要幫忙，實質卻是「用手虛掩著，萬一我的箱子砸到他」，「還好我的胳膊很有勁，讓我什麼好呢。」

不久後，劉欣再發文稱，上飛機的時候，乘務員和她身邊的一位男士幫助她，不過下飛機時的場景「真是不像樣子」，如果她的兒子出門，看到旁邊有女士這樣舉重而兒子不伸手相助的話，「我一定要教育他！沒有愛心的人是醜陋的，不管多有錢。」

對於劉欣的言論，網友並沒有同情和附和，而是近乎一面倒的批評，有人直斥「最討厭道德綁架了，我為什麼要幫你，你又沒有幫我。」還有人說「幫可以，但你多一句麻煩、謝謝之類的話都不願說嗎？」、「估計等這些人老了！就要動手打不給他們讓座的年輕人了吧！」

劉欣的帖文在引起熱議後已經刪除，她也表示「不便回應」此事。微博則於20日發起投票「取行李無人相助，你怎麼看？」逾九成的網民投下「幫是情分，不幫是本分」，僅7%網友投下「幫助是美德，應主動幫忙」。