松花江遊船撞運沙船51傷 肇事船還跑了

2019-07-22 14:13 世界日報 北京22日電



松花江哈爾濱段一拉沙船與客船相撞51人入院 (取材自微博) 分享 facebook 黑龍江哈爾濱一艘載有98名乘客的觀光遊船，20日晚與一艘對向行駛的運沙船在松花江上相撞，造成遊船左前舷嚴重凹陷破損，造成51名船上遊客受傷，傷者傷情均平穩。根據微博消息，運沙船在遊船船長要求停船的情況下，沒有停船，繼續前行逃離現場。

新聞夜航官方微博報導，20日晚8時左右，哈交通集團輪渡旅遊公司天河2號遊船載著98名乘客夜遊松花江，行駛到濱州鐵路橋橋下時，與一艘載運沙子的船相撞，造成遊船左前舷嚴重凹陷破損，船上遊客不同程度受傷，共轉送51名傷者。

事故發生後，遊船船長馬上將情況報告海事部門，同時將船開到道外七道街碼頭，並撥打120搶救傷者。太平海事處了解情況後，迅速行動，在松花江公路大橋附近將船隻攔停，目前運沙船已經被控制。事故的具體情況相關部門還在進一步調查中。

此次事故，無落水、無死亡傷者，其中3名傷者初步診斷有肢體骨折，相關醫院正在積極救治中。

上游新聞報導，執法人員介紹，事故發生時，遊船從道里區方向返回與運沙船相遇，兩艘船隻均在規定航道內行駛。當晚當地天氣良好，能見度較高。

執法人員解釋，在江面上行駛的船隻均須按照有關部門規定的航速、航道行駛，儘管江面很寬，但是可供船隻行駛的航道寬度卻有限。此外，船隻動輒幾百噸上千噸，慣性很大，與小汽車相比，操作性較弱，不能及時剎住。

據當地媒體報導，事故發生後，涉事的運沙船並未停船，而是繼續駕駛離開現場。對此，該工作人員也予以證實：「運沙船繼續行駛至上游的松花江公路大橋被攔停，至於運沙船的行為是否屬於肇事逃逸還未定性，事故原因也處於調查當中。」