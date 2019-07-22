中國「國花之爭」掀波瀾

2019-07-22 14:02 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／報導



國花之爭 新華社 分享 facebook

很多人不知道中國至今還沒有法定的國花，今年適逢中共建政70周年，民間的中國花卉協會最近發起網路投票，徵求將牡丹設為國花。消息一出，贊成和反對聲浪都有，兩岸關係再被拿出來做文章，檯面下還有商業角力，讓這場「國花之爭」暗潮洶湧。

國花之爭 新華社 分享 facebook

世界上已有100多個國家確立了自己的國花。1949年以前的國民政府時期已正式通令全國以梅花為各種徽飾，客觀上承認了梅花的國花地位。國民政府遷台後到了1964年正式核定梅花為中華民國國花，梅花凌冬耐寒（愈冷愈開花），象徵堅貞、剛毅、聖潔，代表國人的精神。音樂才子劉家昌後來作詞作曲創作「梅花」，傳唱各界。

中國自1949年後一直沒有確定國花，毛澤東時代，傳聞毛個人喜好梅花，民間有人稱梅花為國花，但因與中華民國國花相同，始終未能定案。牡丹則是清朝的國花，在傳統中有著富貴象徵，同樣獲得大量推舉與支持，多年來梅花與牡丹兩花一直相爭不下。

4度票選國花

據公開報導，中國在上世紀80年代曾有過兩次國花評選，一次是梅花奪魁，牡丹居亞；另一次則是牡丹稱王，梅花位次。除了牡丹和梅花外，還有人提出「一國雙花」（牡丹和梅花）、「一國四花」（梅蘭竹菊）等方案。

1994年，民間的中國花卉協會（簡稱「中國花協」）進行國花評選，並準備報選牡丹為國花，蘭、荷、菊、梅為「四季名花」。消息透露後，引發支持梅花為國花人士的強烈反對。最後，全國人大以分歧太大為由擱置了定牡丹為「國花」的決定。

最近的一次是2006年，有100多個國家院士簽名，希望在當年的兩會上，確定梅花和牡丹為中國的雙國花，但也未能實現。

今年適逢中共建政70年，中國花協捲土重來，15日發布「徵求牡丹為我國國花意見的通知」，並在其官方網站發布「投票：我心中的國花」，面向公眾開放網路投票通道。

中國花協稱，國花是國家形象和民族精神的象徵，是國家文明進步的重要標誌，如今國家社會穩定、經濟繁榮、人民幸福，確定國花，時機成熟。

牡丹眾望所歸

新華網報導，中國花協介紹，經組織專家研究討論，應確定「一個國花」，確定國花的基本條件是：一是起源中國，栽培歷史悠久，適應性強，分布廣泛，品種資源豐富；二是花姿、花色美麗大氣，能反映中華民族優秀傳統文化和性格特徵；三是文化底蘊深厚，為廣大人民群眾喜聞樂見；四是用途廣泛，具有較高的生態、經濟和社會效益。因此，在綜合各方意見後，推薦牡丹為我國國花。

北京青年報報導，雖然活動投票名為「我心中的國花」，但其實只有一個需要回答的問題：「是否贊成牡丹為國花？」如果不贊成，則可以選擇梅花、菊花、蘭花、月季、杜鵑、茶花、荷花、桂花、水仙等花名進行提交。

該投票一經上線很快引發熱議。大部分中國網友對此次投票的第一反應是驚訝：「什麼？原來牡丹竟然還不是我國國花嗎？」在驚訝過後，網上關於此次投票的評論，逐漸變成了各種花卉愛好者的表白現場。也有部分網友各擁其主，硝煙味十足。

中國花協推薦牡丹的理由是牡丹原產中國，已有4000多年的栽培歷史，分布區域廣，品種繁多；牡丹花色鮮豔，雍容華貴，寓意富貴吉祥，被盛讚國色天香、花中之王；牡丹文化底蘊深厚，唐代就被譽為國花；牡丹最能體現大國風範，是國泰民安、繁榮昌盛、政通人和的象徵；牡丹集觀賞、藥用、食用於一身，是惠民富民的朝陽產業。

界面新聞報導，中國花協秘書處辦公室工作人員表示，推薦牡丹花為國花是沒有爭議的，大家一直都傾向於牡丹花，網上的投票基本上70%至80%都是傾向於牡丹。下一步，會根據投票結果，上報國務院有關部門，並由全國人大正式確定。

中國花協這一次的「國花票選」再掀波瀾和廣泛關注，其背後依然是經濟利益之爭。

15日在中國花協提出票選方案之後，河南洛陽和山東菏澤紛紛動員組織人員投票，這兩地都是牡丹花產業的重要基地。兩地多年前就對誰才是牡丹之鄉爭論不已，最後菏澤被評為「中國牡丹之都」，洛陽則被評為「中國牡丹花都」，雙方打個平手，將來牡丹若確定為國花，兩地勢必再有一番爭戰。

梅花冰清玉潔

選擇國花至少要滿足兩項條件：一是原產地為中國；第二有深厚的歷史文化背景。包括牡丹，梅花和櫻花、荷花、水仙、蘭花等都有擁護者。

牡丹是否因一次票選就會被確定為國花似也未必，網路上也有不少人反對，認為牡丹雖然雍容，也有浮誇的意味，不適合代表國家精神。

北京青年報報導，也有其他花卉的熱愛者認為，僅用一種花代表全國特色可能不能顧及所有人，因此紛紛提名菊花、蘭花、荷花等傳統名花。其中，喜歡梅花者最多，其愛好者提出，梅花冰清玉潔，一身傲骨，更符合中華民族堅貞不屈的民族精神。為此，不少網友還提出，希望可以一國兩花，將牡丹、梅花雙雙選定為國花。

也有支持梅花者認為，梅花的堅忍不拔象徵中華民族的刻苦精神，兩岸同屬中華民族，選擇梅花當國花，更有民族團結的認同。

根據媒體報導，最早出現此類爭議，主要是由於牡丹和梅花歷史上都曾作為國花。其中牡丹早在隋唐時期就被稱為「萬花之王」，清朝亦敕定牡丹為國花；而梅花則於民國時期被政府確定為國花。

支持蘭花者則表示，蘭花是高潔典雅的代表，具有濃郁的民族特色和人文情懷。

韭菜來湊熱鬧

網上還有多個自行發起的投票，其中原產於中國、有3000多年種植歷史的「韭菜」也被選為國花，原來是股民自喻炒股虧本離場如同韭菜被「收割」，但只要根部仍存活，就能像韭菜一樣繼續在股市裡展現強韌的生命力的自我解嘲。

櫻花源起中國

「中國櫻花協會」則建議櫻花作為國花，宣稱櫻花代表著團結、奉獻、好運。該協會稱，櫻花的精神內核與民族精神十分契合。且櫻花具有極大的經濟價值，一些人認為日本的國花是櫻花，這其實是誤解，日本官方定的國花是菊花。櫻花起源於中國，是大唐的盛世之花，後流傳入日本。

新華網報導，中國花卉報社前社長楊新杭認為，每種花卉都有不同的文化歷史和寓意，國民的喜愛程度也不同，所有花卉理應都能平等參選，「我覺得應該有一個更加廣泛的討論，更多的花卉參與進來，而不是小範圍地去做這件事。」