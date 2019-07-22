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避提物資沒到位 中國官媒讚官兵抗洪

2019-07-22 13:34世界日報 北京22日電

中國南方洪災嚴重 官媒報導趨於偏重表功淡化災情 路透社
中國南方洪災嚴重 官媒報導趨於偏重表功淡化災情 路透社
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今年夏季，中國南方6、7月連續暴雨引發嚴重洪澇災害。近日，據中國官方媒體報導，暴雨洪澇災害過程已造成浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州8省數百萬人受災，部分地區房屋損毀嚴重，莊稼絕收，直接經濟損失數百億元人民幣。美國之音報導，中國官媒報導多淡化災情，而趨於偏重表功，主要宣傳在抗洪一線的解放軍和武警官兵的「英雄」事蹟。

中國南方連日暴雨造成了嚴重的洪澇災害，部分地區水位超過歷史紀錄。湖南衡陽湘江乾堤上周發生決口，大片區域被洪水淹沒。官方人民網報導說，截止7月14日，湖南省14個市州90個縣市區393萬餘人受災，數千房屋倒塌或嚴重損壞，政府共下撥救災資金120萬人民幣，下發棉被、棉大衣1000餘套。有網友指，政府下發的救災資金人均僅有三毛錢。

湖南衡東縣湘江支流水發生決堤，澎湃新聞報導說，決口所在地楊梓坪村及附近三個村莊全部被淹，過水面積達2000多畝。

「中國經營報」報導說，現場負責人要求記者必須由宣傳部人員陪同方可採訪、拍照。報導說，69歲的村民顏晚英發現積攢多年的1萬多元被洪水捲走，老人追入水中不幸去世。

衡東縣個體戶謝先生來自楊梓坪村。他表示，儘管洪水目前已經退去，但村子裡仍然沒有清理完畢，到處瀰漫著臭味，由於房屋損壞，災民只能住親戚家。當地村民表示，各地送來一些救災物資，但是很多物資沒有到位。

報導指出，衡東縣有數十處小水電站，決口附近有一座水電站和多艘挖沙船。村民認為，水電站和挖沙船阻擋水流，造成河堤決口。

美國之音報導，湖南株洲縣的一位村民表示，當地受災情況較輕，政府安排災民到社區服務中心統一吃住。

報導說，中國官方媒體對於今年入夏以來南方水災災情淡化處理，主要宣傳在抗洪一線的解放軍和武警官兵，並稱災區群眾生產生活已逐漸恢復正常。

暴雨解放軍人民幣
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