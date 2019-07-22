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中國南方鬧水災 領導人跑去北方調研

2019-07-22 13:37世界日報 北京22日電

中國發大水，領導人都去哪了？ 新華社
中國發大水，領導人都去哪了？ 新華社
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這幾天中共總書記習近平訪內蒙，常委兼政協主席汪洋訪新疆西藏，據說這是即將召開北戴河會議的信號。領導人上北戴河休閒務虛前，要做點調研。但是，中國華南華東西南多省正在發大水，不少人問，領導人為什麼不去親臨現場體恤災民？官媒也對水災報導甚少，絕口不提傷亡數字。不少人因此回憶起前中共領導人江澤民視察水災的情景。

全國377河流 逾警戒線

法廣網報導，6月底以來，中國南方多省市遭遇特大洪災，官媒7月14日引述水利部官員的說法，中國已有377條河流超過洪水警戒線。全國16個省市已發布1萬5000次山洪災害預警。

據指出，湖南湘江多處決堤，數百鄉鎮被水淹。從社交網路災民貼出的照片和視頻看，村莊淹沒，房屋倒塌，河上漂浮著屍體，許多災民等待救援。

報導指出，領導人不見影，官媒對如此大的洪災也漠不關心，災情有多大，災民有多少，沒有任何完整的、跟的報導。有網友諷刺：「不少人等待官媒有一個說法，卻見央視第一時間播出紐約大停電」。

日前，一篇署名「大廚爹」寫的題為「如此嚴重的水災官媒為何不報導」的文章網路瘋傳。文章寫到：「如果不是自媒體的各種報導，不是有那麼多的視頻在網上流傳，我們根本不知道江西、湖南發生了大水」。

在這個時候，有不少網友懷念起前任中共總書記江澤民、前任總理溫家寶前線視察災情、指揮救災、關心災民的事。

江澤民勘災照 網上瘋傳

網路上廣泛流傳著一組中共前總書記江澤民1998年南方發生特大洪水親往災區救災的照片，一張是江手拿擴音喇叭跟災民講話；一張江坐在簡陋的舢板上跟救生人員一起視察災情，還有一張江身穿雨衣在雨中與災民站在一道的照片。

報導說，當時的領導人做這些事時，有人批評是「作秀」，但北京學者榮劍表示：「 我不覺得這是作秀，這是當國者的應有姿態，古代遇到大的旱災水災，皇上或者要親自向老天祈禱，或者要下罪己詔，否則，當國者何以體現體恤愛護百姓的那點心意和責任？ 」

另一位網友認為，「不管作秀與否，還是能說明那會他們還是在乎民眾對自己的看法。當下權力傲慢得已經不把民眾放在眼裡了。」

還有一位網友表示：「作秀比漠不關心強，漠不關心比草菅人命強，習近平上台以來，沒有一次災難能比較及時到現場。尤其天津大爆炸，待在北京最多寫個『批閱』。這方面習近平還不如億萬富豪出身的川普，對於美國大豆災難，一周以內必然到現場。」

江澤民中共
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