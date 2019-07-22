陳一帆雕塑人生 福州展出

2019-07-22 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海峽兩岸在福建福州首次舉辦「台灣人物雕塑第一人」陳一帆雕塑藝術人生展，20日在福州長樂歷史博物館開幕。

中新社報導，在陳一帆雕塑藝術人生展的現場，除展板上詳細記載著陳一帆先生的生平經歷，展館內也展示其創作的孔子、孫中山等雕像作品。

陳一帆長女陳子文表示，父親的雕塑生涯始於「思念」，父親1949年赴台駐守金門時，因思念海峽對岸的母親和家人們，用金門的土和著台灣海峽的水，捏塑了一隻思鄉的海燕；無師自通的父親由此開始為戰友捏塑人物像，開啟了自己的雕塑人生。

專程跨海前來的陳一帆學生、台北華岡藝術學校前校長唐自常表示，參與此次展覽，是抱著一種感恩、尊重的心情來的。他回憶道，四十幾年前讀大一時，就拜入陳一帆的門下，陳一帆在生活上對他很關切，「我假日都住在老師家」。

2017年，在陳一帆辭世一周年紀念日時，兩岸雕塑界合力在陳一帆生前福州居所—柳河別墅，建起了陳一帆雕塑藝術館。此次，唐自常將自己收藏的陳一帆雕塑的一尊高1.2米孔子塑像，捐贈給陳一帆雕塑藝術館。

陳一帆雕塑藝術館設立後，兩岸雕塑界在世界各地尋找陳一帆作品。陳子文說，經過兩年的尋找，父親的很多作品在各地被找回；接下來，還會繼續尋找。

陳一帆1924年出生於福州長樂，1949年赴台灣，1972年後專事雕塑藝術創作，作品成為台灣各地重要地標。陳一帆曾任台灣雕塑協會總幹事、台灣省美術展審查委員、台灣文藝獎審查委員、台灣中山文藝創作獎審查委員、台灣美術展評審委員。

1990年，他回福州定居，受聘為閩江學院客座教授。回閩之後，他捐款為長樂老家修橋鋪路建校舍，還為中國人民大學、福建中醫藥大學等許多學校捐贈20餘尊大型孔子塑像。目前，美國、加拿大、新加坡等國家的一些公園、大學矗立著10餘尊陳一帆雕塑的大型孔子塑像、孫中山塑像。