大連服博會 千家比拚質．裳

2019-07-22 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國（大連）國際服裝紡織品博覽會辦公室主任、大連市工業和信息化局局長任維達日前在北京表示，2019中國（大連）國際服裝紡織品博覽會（以下簡稱服博會）將於9月7日-9日在大連舉行。

中新社報導，此次服博會的主題為「質．裳」，寓意「高質量發展，高品質生活」。此前這一博覽會已經連續舉辦29年。

服博會上周在北京舉行新聞發布會。會中表示，此次服博會展覽面積為3.6萬平方米，邀請海內外各類參展企業商家1000餘家，其中海外服裝品牌佔35%，大陸國內自主服裝品牌佔45%，紡織品和服飾配件等佔20%。國內外專業觀眾預計超10萬人次。

任維達指出，與過去相比，本屆服博會凸顯市場化，助推國內品牌併軌國際，真正將服博會打造成為國內品牌走向世界的快捷通道，以及國際品牌對接東北亞市場的窗口。

此次服博會國際展區設歐洲館、義大利館、歐美時尚館、歐美生活館、韓國館等，預計組織參展品牌200餘個。國際展區總面積超過4000平方米，比2018年增長20%。參展品牌增加12%。國內展區設面料、羽絨、皮草等展區，共邀請國內採購商、貿易商、經銷商、專業買手等超過2500餘人進行現場對接。

此外，今年的服博會首次邀請馬來西亞製衣商會等國際相關行業組織參與，進一步帶動本地品牌走出去的步伐。本屆服博會還聯合台灣紡織業拓展會，將台灣設計師、品牌帶進大連，這也是歷屆服博會首次有台灣設計師赴大連走秀。

任維達表示，今年的服博會還首次增設「紡織非遺展區」，強調紡織非遺的傳承與延續。

在主要活動方面，此次服博會將舉辦開幕首秀、時裝周、「大連杯」國際青年服裝設計大賽、「大連發布」等大型活動。