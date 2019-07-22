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內蒙詐馬宴 草原的味蕾

2019-07-22 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國北方「草原絲路」節點城市內蒙古自治區烏蘭察布20日上演匯聚中俄蒙三國特色的饕餮盛宴，讓各界賓客感受不一樣的味蕾體驗。

中新社報導，第八屆中俄蒙美食文化節暨第三屆中國烏蘭察布美食文化節20日在此間啟幕，循著當地一條名為「吃街」的美食廣場前行，現場烹製的各種美食讓眾多賓客瞬間有想大快朵頤之感。

在開幕式入口處，上百名身著紅色衣服的婦女以其靈巧的手指，將一團團蓧面搓成「大山草原歡迎你」的圖案，讓觀者無不驚訝；而在開幕式現場的另一側，內蒙古的知名盛宴「詐馬宴」亦吸引了諸多外賓，外賓們尤其驚訝當地厨師能將一隻整羊烹製成色香味佳的食品。 值得一提的是，當天美食節還現場推出一帶一路美食精品宴席展，俄羅斯麵包、俄羅斯啤酒、莫斯科風味美食讓當地民眾大飽眼福。

當地民眾徐峰說，「這個美食節，讓我看到了中外美食的差異性，長了不少知識」。此外，當天美食節上還特別展出了頗具中國風味的「江韵南京味」、「佛跳牆全席」、「海韵江南宴」、「龍鳳呈祥宴」等特色美食。

烏蘭察布市市長費東斌開幕式致辭說，連續在烏蘭察布舉辦了3年的中俄蒙美食文化節，更加突出國際性、文化性、大眾性，已成美食界一張燙金名片。

該屆美食文化節20日啟幕，22日結束，期間還將舉行中國烏蘭察布國際餐飲、旅遊文化高峰論壇，開展旅遊產業及綠色食材招商推介等多項餐飲文化活動。

內蒙古俄羅斯

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