巴黎聖母院上海秀法語

2019-07-22 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



時隔8年，來自法國的經典音樂劇「巴黎聖母院」於近日重返上海文化廣場舉辦年度演出。與8年前的英語版不同，此次上演的是法語版，從7月18日至8月11日連演30場。

新華社報導，音樂劇「巴黎聖母院」改編自法國文豪維克多·雨果同名巨著，由呂克．普拉蒙東作詞，裡卡爾多．科錢特作曲，1998年首演於巴黎，至今已成功在世界各地演出5000餘場，並衍生出英語、西班牙語、義大利語等多個版本，好評不斷。

21世紀初，法語版「巴黎聖母院」就曾赴北京演出，此後其法語版和英語版交替出現在中國舞台上，上海也成為「巴黎聖母院」每次亞洲巡演的重要城市之一。該劇目已成為中國音樂劇迷最為熟悉的法國音樂劇之一。

2011年12月，音樂劇「巴黎聖母院」的英語版曾在上海文化廣場上演24場，並開創文化廣場主劇場復建後推出的「年末大戲」品牌。如今的文化廣場系列「年末大戲」一般由多國多部音樂劇共同組成。此次在盛夏時節前來上海演出的「巴黎聖母院」為法語版，也被稱為「20週年版」。

截至7月中旬，這部音樂劇的在滬演出票已告售罄，可見其市場熱度。中國觀眾長久以來對「巴黎聖母院」的關注，很大程度上與對雨果文學作品的認同有關。