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超炫巴士 青島亮相

2019-07-22 01:54聯合報 （新華社）

2019中國國際消費電子博覽會7月19日至22日在青島舉行，從吃、住、行多方面描繪智慧生活藍圖，無人駕駛巴士

（新華社）
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