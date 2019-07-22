文化金名片 昆山將建百戲博物館

2019-07-22 01:55 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／昆山報導



江蘇昆山21日舉行「戲曲百戲博物館」奠基儀式，為期43天的「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」也於當晚正式登場。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 為更好保存並宏揚中國傳統戲劇，江蘇昆山21日在「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」開幕當天，特別舉行「戲曲百戲博物館」奠基儀式。這座以中國傳統戲曲為主題的博物館主館占地達12畝，總建築面積約1萬平方公尺，將包含展廳、社會教育、保護研究中心、會議、庫房等功能，預計2022年竣工。

大陸國家主席習近平高度重視弘揚中華傳統文化，因此近年來大陸對推廣傳統戲曲也不遺餘力。繼去年舉辦第一屆戲曲百戲（昆山）盛典後，大陸文化和旅遊部藝術司、江蘇省文化和旅遊廳，再次攜手昆山市人民政府和蘇州市文化廣電和旅遊局，共同舉辦「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」。

這項大型文藝活動計畫連續舉辦三屆，並在三年內將大陸348個戲曲劇種的經典劇目（摺子戲）全部集中到昆山進行展演。

「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」21日晚間由揚劇「百歲掛帥」打頭陣正式登場，將持續至8月27日。在長達43天活動期間，將有來自大陸20個省份的112個劇種、118個經典劇目在昆山輪番演出。

昆山市長周旭東在戲曲百戲博物館奠基儀式上表示，近年來，昆山圍繞擦亮昆曲和顧炎武兩張文化「金名片」，舉辦戲曲百戲（昆山）盛典，制定昆曲發展規劃，建立當代昆劇院，打造昆曲特色小鎮，設立「昆山市顧炎武日」」，有力推動了城市文脈延續。

周旭東說，昆山將以百戲（昆山）盛典舉辦為契機，以戲曲百戲博物館為平台，進一步做好中國傳統戲曲的保護、傳承和發展。山東省文化廳前副廳長陳鵬則表示，希望戲曲百戲博物館能成為戲曲藝術的博覽園、戲曲人的後花園、民族文化的精神家園。