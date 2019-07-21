疑不滿隔離車行得慢司機舉中指超越 網民：結局好正

2019-07-21 22:37 香港01 記者向樂高／報導



橙色車從快線超車，期間他從駕駛座把手伸出車窗，不友善地舉起中指。（網上圖片） 分享 facebook 開車時忍讓是很重要的，否則可能出意外。內地流傳片段，一架橙色的私家車在公路上疑因不滿旁邊的車開太慢，於是大力加速超前，並且搖下車窗比出中指，想不到馬上就「現眼報」，橙色私家車越線後收掣不及，撞向前方的白色車車尾，對比司機上一秒的囂張行為，不少網民都直指畫面治癒，惟同情前車無故被撞。

事發在陝西西安，從行車紀錄儀的片段可見，畫面右方見一輛橙色車從快線超車，期間司機從駕駛座把手伸出車窗，不友善地舉起中指，態度十分囂張，不過他似乎太投入指罵旁邊的車輛，卻沒有留意前方的路面情況便切線，當結果下一秒就直接打斜撞向前方白色私家車車尾，白色私家馬上停車查看。其實事發前一刻，路上左線有一輛車欲切中線不果，故後方的車輛都慢駛以策安全，惟橙色車卻自行利用右線高速超車。

影片引來不少網民熱論，有人稱結局十分治癒、「囂張果然沒有落魄的久」、「惡人自有惡報」、「好想再看後續啊」、「我重看10遍了」、「注意力全在中指上了」。不過，亦有人質疑沒有前文後理，旁邊的車可能都有問題，「不會無緣無故比中指吧」，還有網民同情被撞的白色車，「感覺很無辜」。

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文章授權轉載自《香港01》