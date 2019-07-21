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中國出土丹尼索瓦化石 藝術發源地？

2019-07-21 22:26台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

人類藝術史源頭又有新發現！近日中國出土丹尼索瓦人種的化石上有數條刻痕，歷史可以追溯至12萬年前，比南非洞穴出土的石頭還要早。學者指出，這些化石證明史前人類跟現代人種一樣，具有抽象思考的能力，史前文化也遠比目前所知的更為複雜。

遺骸成藝術品

據《ArtNet News》報導，中國河南近日出土的遺骸上帶有刻畫紋路，是目前已知最早的藝術品。考古學家在《古物》期刊中發表的文章中提出，這些人類肋骨遺骸可追溯至12萬年前之久， 打破去年在南非洞穴出土的石頭的歷史紀錄，成為人類藝術史新源頭。

學者表示，這些遺骸屬於丹尼索瓦人種。此人種今已滅絕，生活年代約為更新世晚期，相關研究甚少。丹尼索瓦人化石曾在2010年連同一條石頭項鍊於西伯利亞出土，1965年中國北京市也曾發現丹尼索瓦人遺骸，2016年則發現其活動遺跡。

史前文化趨複雜

《Ancient Origins》進一步指出，這些遺骸有七條刻痕，也有塗抹赭石泥土的痕跡，因此考古團隊判定是人為刻意雕塑，而非自然形成。由此推論，史前人類不只是紀錄生活所見景象，也可能具備抽象思考及溝通的能力。

考古學家多易安說明，「從某個時間點開始，史前人類不再視骨頭為死亡的產物，這些遺骸就是史前人類具有相當規模文化的證據，比我們所知的更為複雜。這些史前人類跟現代人類一樣，也會抽象思考，只是用不同方式記錄而已」。

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考古化石南非

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