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疑涉違規擔保案 國開行山東分行行長割腕、捅胸自盡

2019-07-21 17:22世界日報 中國新聞組／北京21日電

中國國開行分行長自殺情狀慘烈，知情人透露背後隱情。 圖取材自微博
中國國開行分行長自殺情狀慘烈，知情人透露背後隱情。 圖取材自微博
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中國國家開發銀行（下稱國開行）山東分行行長鍾小龍傳出17日在北京家中割腕自盡，家人發現往醫後仍不治身亡。財新網報導，知情者透露，鍾小龍除了割腕，還給胸口補一刀，「情狀相當慘烈，不知有何隱情。」另有消息指出，鍾小龍自盡或與幾周前國開行總行前市場與投資局處長陳曉波被查有關。

多維新聞網報導，陳曉波於2017年底從國開行調至團中央直屬的中國青年實業發展中心，幾周前被檢察部門帶走。而他此前曾在甘肅省武威市掛職副市長，與甘肅武威前市委書記火榮貴相熟。2019年7月18日，甘肅省定西市中級人民法院一審公開開庭審理火榮貴受賄、挪用公款、濫用職權一案。

陳曉波被查，揭開國開行吉林分行多年的違規擔保造成30多億人民幣虧損，並涉嫌非法利益輸送的案中案，國開行多人協助調查，其中包括總行評審管理局前局長以及山東分行、吉林分行相關人士。而鍾小龍正是國開行吉林分行的前副行長。

報導指出，據接近國開行知情人士透露，吉林分行違規的問題在前任董事長期間就已經在國開行內部傳開了，因為此前國開行從未出現過如此嚴重的違規擔保的案情。該人士稱，「但在第二任董事長任職期間，總行一句批評都沒有，更沒有內部通報。直到後來總行換了領導，才開始篩查。」

鍾小龍於2016年6月20日任國開行山東分行行長至今，曾於2018年5月獲得由《濟南日報》報業集團主辦的2017「影響濟南」年度領軍人物。

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