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河南氣化廠爆炸 震得女童鼻孔出血、1公里外門變形

2019-07-21 16:45世界日報 中國新聞組／北京21日電

河南義馬氣化廠爆炸威力驚人，現場一片狼藉（美聯社）
河南義馬氣化廠爆炸威力驚人，現場一片狼藉（美聯社）
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河南義馬氣化廠爆炸威力驚人，也對工廠周圍約兩公里的街區房屋造成損壞（中新社）。
河南義馬氣化廠爆炸威力驚人，也對工廠周圍約兩公里的街區房屋造成損壞（中新社）。
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河南三門峽市義馬氣化廠空氣分離車間19日發生爆炸，已造成15人死亡、15人重傷。有親歷者表示距爆炸處僅50米，有房屋倒塌、有人被埋。也有報導稱，100公尺外的家具城所有門窗遭震毀，一名三歲女童當場鼻孔出血。

新華社報導，三門峽副市長李杰通報義馬氣化廠爆炸事故情況表示，截至20日12時30分，現場搜救工作基本結束；至下午5時30分，確認死亡12人、3具失聯遺體正確認身分，重傷15人。

北京青年報報導，爆炸發生時，氣化廠臨近路面一處建物門窗完全脫落，牆面呈焦黑狀，有部分磚塊脫落，一些鋼筋也散落下來。氣化廠對面一處工廠大門上，頂棚已變形，鋼架和鐵板彎曲脫落。距離氣化廠幾百米遠一處房屋被震塌。距事發地一公里左右的街道上，不少商舖窗戶破裂、門體變形。

李華當時正在家中上網。他居住的小區距爆炸點僅800米左右。「當時就聽見『轟』的一聲，」李華說，家裡窗玻璃碎了一地，「感覺像被車撞到了。」

住距離爆炸點一公里以外的張曉回憶說，「聽見轟隆一聲，第一反應是打雷了。整面窗戶都沒了，玻璃掉下來的時候，我媽媽腿被割傷了。」

另據中國青年報報導，義馬氣化廠在310國道南側，路對面北側的馬嶺家具城距離事故現場100米左右，在氣浪衝擊下，家具城門窗全毀，一片狼藉。

受到飛濺的玻璃砸傷或畫傷，店主董青和董琦姊弟倆均有不同程度的受傷。

「爆炸太厲害了，響聲太大，外甥女趙可馨才三歲，把她嚇壞了，小女孩都被震得鼻孔出血了。」董琦說。

報導說，曹四華的家在距離事故現場500米左右，他說，在氣浪衝擊下，他們家所在的這排平房都發生不同程度砸塌，老伴和孫子都受傷。「門開不開，小孩和他奶奶從窗戶爬出來了。後牆全部砸塌，臉上、頭上、脖子縫了十幾針了，剛做完CT。」曹四華說。

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