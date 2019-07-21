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火鍋醬料有蟑螂 顧客獲10倍賠償

2019-07-21 15:16世界日報 記者林庭瑤／綜合報導

火鍋醬料吃出一隻蟑螂 顧客獲10倍賠償 鍾祖豪
火鍋醬料吃出一隻蟑螂 顧客獲10倍賠償 鍾祖豪
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火鍋店吃飯，結果吃出蟑螂，浙江寧波的方女士將店家告上法庭，寧波鎮海法院判決火鍋店退還方女士餐費人民幣421元，支付賠償金人民幣4210元（約615美元）。

方女士和家人日前來到某廣場一家潮汕牛肉火鍋店吃飯。半小時後，她發現調料碗裡有隻死蟑螂。方女士頓覺噁心，隨即用手機拍了照片、視頻，叫來老闆，要求免掉421元餐費。

方女士認為，蟑螂是就在鍋底裡的，自己邊撈邊吃，把蟑螂撈到調料碗中。但火鍋店堅稱蟑螂不一定來自店裡，不同意免費。

方女士隨後訴至鎮海法院，要求判令火鍋店退還消費金額421元，賠償10倍消費額。

庭審中，方女士提交事發時拍的視頻、照片，顯示調料碗中有隻死蟑螂。火鍋店辯稱無法確定蟑螂來源，方女士要求被告拿出監控錄影來證明蟑螂來源，而且餐桌位置可能是監控盲區。

法院認為，對自己的訴訟請求，或反駁對方訴訟請求依據的事實，當事人應提供證據證明；未能提供證據或證據不足以證明其事實主張的，由負舉證證明責任的當事人承擔不利後果。雙方對在用餐中發現蟑螂沒有異議，焦點在該蟑螂的來源。方女士發現蟑螂後拍照、錄製視頻並告知店方，火鍋店辯稱不確定蟑螂是哪裡來的，但未提供證據證明其來源，應承擔舉證不能的不利後果。

法院認為，《食品安全法》規定，生產不符合食品安全標準的食品或經營明知是不符合食品安全標準的食品，消費者除要求賠償損失外，還可向生產者或經營者要求支付價款10倍或損失3倍的賠償金；增加賠償的金額不足1000元的為1000元。方女士用餐時在調料碗中發現蟑螂，應認定為火鍋店生產不符合食品安全標準的食品，方女士要求退還餐費並以消費額10倍賠償的訴訟請求於法有據。

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