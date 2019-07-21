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國安疑慮 越南5G計畫恐將排除華為

2019-07-21 14:06世界日報 中國新聞組／北京21日電

越南5G計畫恐將排除華為。 美聯社
越南5G計畫恐將排除華為。 美聯社
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紐約時報報導，華為設備被指潛藏安全疑患，是美國華盛頓眼中配合北京網路間諜的工具，但除了西方國家擔憂此一當代特洛伊木馬之外，連具有同樣共黨意識形態的開發中國家越南，其主要行動電信商也不敢冒著國安風險，似正將華為排除在越南5G計畫之外。

報導指出，越南主要行動通訊運營商已在尋求和愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）進行5G合作，而不是華為；最大的越南電信（Viettel）目前4G網路也未使用華為設備，不過該公司在柬埔寨、寮國和秘魯等國的子公司在4G服務中使用了華為的技術。

越南電信說，這都並不能說明這家由越南政府擁有的公司正在迴避華為。越南電信副總經理湯陶德（Tao Duc Thang，音譯）表示，河內從未禁止越南的電信商使用中國設備。

湯陶德說，這意味著有一天，越南電信與華為仍然有機會合作。 「未來的事情，我們現在不知道。」

但觀察人士預計，越南的運營商在簽署商用5G協議時會非常謹慎。

「全世界都需要警惕中國，」前越南公安部戰略研究所所長黎文強(Le Van Cuong)少將說。「如果像美國這樣的超級大國都將中國視為網路安全威脅，那麼越南當然也得這樣做。」

「對於華為來說，越南並不是一個有力的4G市場，我們對那裡的5G發展設想有限，」華為發言人喬·凱利(Joe Kelly)說。

前越南公安部戰略研究所任主任黎文崗（Le Van Cuong）少將稱：「整個世界都需要小心中國。如果像美國這樣的超級大國都將中國視為網絡安全的威脅，那麼越南當然必須這樣做」。

越南公安北京
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