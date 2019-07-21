南海風雲…中國勘探船南沙作業 越南抗議

2019-07-21 14:06 世界日報 中國新聞組／北京21日電



越南19日首次點名中國，稱中國海洋地質勘探船和護衛船隻侵犯了越南主權，要求中國這些船隻撤離越南水域。越南緊急出動海警船與漁檢船，雙方重裝對峙，周邊海域一度驚見十餘艘船。中國南海問題專家表示，中越小摩擦在所難免，估計未來會面對越南更多的干擾。

美國之音報導，美國兩個智庫報告說，這次最新的爭議性對峙發生在斯普拉特利群島，也就是中國所說的南沙群島附近。中國的「海洋地質八號」勘探船(調查船)最近在萬安灘進行勘探。越南方面稱，那裡位於越南200海里專屬經濟區內。

萬安灘位於南沙群島最西端，有豐富的油氣資源。越南將萬安灘稱為思政灘（Tu Chinh），聲稱萬安灘依照1982年聯合國海洋法公約相關規定位於越南200海里專屬經濟區以內，越方在此區域建有高腳屋與鑽井平台，並駐有士兵。

美國高等防務研究中心（Center for Advanced Defense Studies）報告說，在中國「海洋地質八號」進行勘探期間，有九艘越南船艦密切跟蹤；中國也派出三艘海警船給該勘探船提供「護航護衛」，中越對峙，現場一度有十餘艘船隻。

越南外交部女發言人黎氏秋姮在一份聲明中說，「過去幾天來，『中國海洋地質八號』勘探船和護衛船隻在東海南部海域進行活動，侵犯了越南專屬經濟區與大陸架。」

美國高等防務研究中心19日提供的進一步分析顯示，「海洋地質八號」勘探船依然在越南海域活動。

路透援引美國戰略與國際研究中心的報告說，在同一時期，中國海警船進逼在那片海域的一些越南船隻，那些船隻當時正在給日本擁有的一個由俄羅斯石油公司租用的鑽井平台供貨。

另據明報報導，中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長閆岩博士表示，目前從中越高層交往來看，在南海問題上仍能有效管控和作出平衡，小的波瀾總是難以避免，但相信會得到妥善解決；她認為越南今次的做法有些過火，有違兩國和平協商解決海上爭端的有關協議，「未來中國可能會面對越南更多的干擾」。