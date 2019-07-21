陸作家閻連科鼓勵青年：讀一讀「學校不讓讀的書」

2019-07-21 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國大陸老中青三代文化界代表人物，閻連科、許知遠、蔣方舟昨齊聚香港書展，聚焦討論當下的「時代困境」。閻連科對年輕讀者表示，要有反叛心理，讀一讀「學校不讓讀的書」。他還寄語香港，希望香港成為十四億人往前走的火車頭。

據公開資料，閻連科1958年出生於河南省嵩縣，2014年獲得2014年度卡夫卡獎，成為繼村上春樹後第二位獲此殊榮的亞洲作家。現為中國人民大學文學院教授，香港科技大學中國文化客座教授。

據星島日報報導，被譽為「荒誕現實主義大師」的閻連科今年出版新作《速求共眠》，但他表示此行不是賣書，還向讀者打趣「你們能買到的都是不值得一看的」，而是希望「說點想說的話」。

閻連科試圖用新聞來解釋「困境」一詞，如張扣扣為母報仇最後被判死刑、九十一歲老人被當作掃黑除惡目標等。他表示為這些人不甘，但又無可奈何，「今天在這個荒誕、複雜、不可思議的世界裏，最痛苦的人是有良知的人」。

問答環節，一名大學新生提問如何改變周遭環境。閻連科建議，「你還特別小，不要想太多」，但一定要有反叛心理，「比如學校不讓你讀的書你也偏偏要讀一下，這就是好學生」。