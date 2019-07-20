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拒絕組織提拔 雲南2女幹部被處分

2019-07-20 16:01世界日報 中國新聞組／北京20日電

雲南綏江兩名黨員雲幹部因拒絕組織提拔而受到紀檢監察部門嚴肅處理。據新京報報導，當地紀委通報中，鍾尚敏因「新崗位工作可能照顧不好家庭」，沒有接受新的工作安排，宛辛勤的解釋則是自己的身體可能應付不了新工作崗位。

報導指出，上述處理決定引發關注。鍾尚敏的前同事表示，鍾原本在鄉鎮財政所工作，後調往綏江縣財政局，去年剛生二胎，休完產假。

今年6月20日，綏江縣紀委公眾微信號「清風綏江」發布《我縣二名幹部跟組織討價還價被嚴肅處理》的文章，稱綏江縣財政局職工鍾尚敏、宛辛勤「二名同志以個人利益為重，不服從組織人事安排，藉口個人家庭、身體等原因，向組織討價還價，損害了組織威信，違反了黨的組織紀律。」

事件持續發酵。19日，人民網發布報導稱，今年6月，雲南省昭通市綏江縣兩名黨員幹部因拒絕組織提拔而被嚴肅處理。

據報導，去年8月，綏江縣財政局科員鍾尚敏和企業統評股股長宛辛勤在被考察幹部中分列第一、二名，縣委擬將二人提拔為鄉科級副職領導幹部。但宛辛勤認為，「基層工作責任大、任務重，加班也很多」，找藉口逃避組織任命。面對考察組的提問，鍾尚敏則「始終言辭閃爍，沒有明確答覆。甚至考察組兩次催促她遞交個人總結材料，她也置若罔聞。最後，鍾尚敏還是通過手機短信告知考察組，她不接受組織提拔。」

兩人行為觸犯相關規定，經綏江縣紀委常委會會議研究，決定給予鍾尚敏黨內警告處分，宛辛勤全縣通報問責，並建議縣政府將其調離綏江縣財政局。

考察微信
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