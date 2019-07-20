大興機場首度大考 千名遊客刷臉登機

2019-07-20 15:34 世界日報 中國新聞組／北京20日電



大興機場首次大考“旅客”刷臉值機。 取材自新京報 分享 facebook

北京大興國際機場19日舉行了通航前首次大規模、全流程的「仿真」綜合演練。1182名模擬旅客每人攜帶一件模擬行李，在機場航站樓出發大廳進行了值機（報到登機）、託運、安檢、候機、到達後提取行李等一系列乘機環節演練。演練中還測試了「刷臉登機」。

新京報報導，南航、東航、國航、中聯航等航空公司在演練中模擬航班承運，「搭載」第一批旅客「飛往」上海、廣州、西安等地。演練開放了航站樓西北指廊和東北指廊等區域，啟用了10個登機口、35個值機櫃台、16個行李轉盤、8條安檢通道，還模擬了旅客通過機場巴士、出租車、自駕車等方式抵達和離開大興國際機場。

東航「人臉識別自助值機」在演練中啟用，該系統是把人臉識別技術與自助值機系統融合，旅客在辦理登機牌的時候進行人臉識別認證，不需出示任何身份證件即可完成「掃臉辦票」。旅客到達登機口後，同樣可以通過「人臉識別」功能自助刷臉登機。今後自助值機將更方便更快捷。

人民網報導，南航首次測試電子行李牌，並演練RFID（無線射頻）行李條，實現行李全流程跟蹤，未來旅客可像查詢快遞一樣實時查詢託運行李的行蹤。

大興國際機場投運前會進行六次綜合演練，從今天到9月6日之間進行，演練項目787項，航班量共計500架次，模擬旅客51984人次、模擬行李35270件次。