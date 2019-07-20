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太空服役近3年 天宮2號任務圓滿回家了

2019-07-20 15:32世界日報 中國新聞組／北京20日電

602／天宮二號安全墜毀 中國：太空站實驗圓滿完成 資料／文匯、大公報　美編／邱...
602／天宮二號安全墜毀 中國：太空站實驗圓滿完成 資料／文匯、大公報　美編／邱士娟製表
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執行太空站實驗任務近3年、超出原規畫服役時間300多天的「天宮2號」，19日晚間9時在地面控制下，脫離軌道墜毀在南太平洋安全海域。天宮2號在多服役的300多天內，完成多項拓展試驗，官方稱，中國載人航太工程空間實驗室階段全部任務圓滿完成。

新華社報導，自2016年9月15日成功發射後，天宮2號先後與神舟11號載人飛船以及天舟1號貨運飛船，共完成4次交會對接，成功支持2名太空人在軌道上工作生活30天，突破掌握太空人中期駐留、推進劑在軌補加等一系列關鍵技術。

中國載人航太工程辦公室證實，天宮2號空間實驗室於19日晚間9時6分，受控離軌並再進入大氣層，少量殘骸落入南太平洋預定安全海域。

中國載人航太工程總設計師周建平表示，天宮2號受控再入大氣層，標誌著中國載人航太工程空間實驗室階段全部任務圓滿完成；根據計畫，將於2022年前後完成空間站的建設，工程全線目前正全力以赴加緊備戰空間站飛行任務。

報導指出，作為中國第一個真正意義上的太空實驗室，天宮2號共搭載14項、約600公斤重的應用載荷，開展60多項太空科學實驗和技術試驗，取得一大批具有國際領先水準和重大應用效益的成果。其中也包括了太空養蠶、雙擺實驗、水膜反應等香港中學生太空大賽實驗項目。

其中，天宮二號搭載的太空冷原子鐘，根據在軌道測試結果，推算冷原子鐘的日穩定度達到3000萬年誤差小於1秒；中歐聯合研製的伽瑪暴偏振探測儀（POLAR），成功探測到55個宇宙伽瑪暴事例，為國際伽瑪暴聯合探測做出重要貢獻。

文匯報報導，天宮2號在超期服役拓展任務期間頻繁實施降軌、升軌等動作，亦引發外媒關注。總設計師朱樅鵬表示，這是天宮2號團隊主動作出的實驗。因為天宮2號通過貨運飛船的補加推進劑，有意識地把軌道降低開展對地探測。實驗完成以後，軌道又重新抬高到393公里的高度。

太空人北京
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