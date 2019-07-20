兩岸創業合夥人 讓台青西進更接地氣

2019-07-20 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



從四川省成都市區驅車近兩個小時來到德陽市中江縣古店鄉新橋村，竪著「小紅薯成長計劃」牌子的半畝紅薯地裡，孩子們正在開心玩耍。新橋村地處偏遠，但風景秀麗。台灣青年許淵順今年來到這裡，與大陸合夥人楊鋼共同發起文創農業「嘦紅薯」計劃，為村子帶來人氣。

中新社報導，「嘦紅薯」計劃由3個台灣文創團隊和1個德陽本地的創業團隊共同執行，目前正在進行的第一個階段是「小紅薯教室」。

端午節前播種下的小紅薯，將在秋天收穫。小朋友們通過認養小紅薯，走進鄉村，觀察、記錄紅薯的生長情況，體驗種植的樂趣。許淵順和楊鋼希望把新橋村打造成一個親子文化村落。

早在2002年，許淵順就來到成都創業。「我用了10年的時間才做到接地氣。」深知青年創業不易的許淵順，這次決定與大陸青年「搭夥」創業。

他說，「台灣的文化創意在這裡要經過一個逐漸被接受的過程，把兩岸年輕人的創意聚集在一起，形成一股力量，效果會更好。」

作為德陽本地人，楊鋼更熟悉四川的市場和當地年輕人的喜好。「我們在這個項目上一拍即合。」楊鋼說，大陸團隊主要負責項目的執行、市場、推介等方面的工作。

在德陽，這樣的「兩岸合夥人」越來越多，兩岸的年輕人通過「搭夥」創業，讓好創意能够更接地氣。

台灣吉他手陳柏翰和德陽鼓手陳冠初在網路上相識。去年6月，他們成立了一家音樂諮詢公司，主要開展音樂培訓、樂器售賣、音樂演出、活動策劃等業務。

來自台灣的師資力量是公司的特色優勢。之所以選擇德陽，陳柏翰表示，這裡商機很大，有意向、有技術、有想法的台灣年輕人，可以找到一席之地。

團隊裡的台灣老師小葉為公司設計了Logo，一個八分音符中間包裹著一棵樹。陳冠初說，寓意是希望大家都像樹一樣，在音樂的培養下更好地成長。

6年前，在台灣從事設計工作的劉恒恩被公司派到成都做設計主管。看到成都啤酒市場很大，學過精釀啤酒製造工藝的他，放棄了穩定的工作。從在德陽做精釀啤酒培訓老師，到與一位台灣姐姐和一位德陽本地朋友合開「亞比斯」啤酒屋，劉恒恩說，最大的收穫是認識更多的朋友，看到了截然不同的市場。他坦言，在德陽人生地不熟，幸虧有合作夥伴一起，創業變得更加順利，更容易打開當地市場。

2016年6月成立的德陽市海峽兩岸青年創業園，目前已入駐台灣青創企業30家，吸納創業就業台灣青年51人，涵蓋文化創意、互聯網應用、物聯網、生物科技、精緻農業、電子商務、新媒體、現代服務業等多個領域。