火鍋醬料吃出一隻蟑螂 顧客獲10倍賠償

2019-07-20 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



在火鍋店吃飯，結果吃出蟑螂，寧波的方女士將店家告上法庭。日前，寧波鎮海法院判決火鍋店退還方女士餐費人民幣421元（合新台幣1894元），支付賠償金人民幣4210元（合新台幣18945元）。

去年底，方女士和家人來到某廣場一家潮汕牛肉火鍋店吃飯。半小時後，她發現調料碗裡有只死蟑螂。方女士頓覺噁心，隨即用手機拍了照片、視頻，叫來老闆，要求免掉421元餐費。

方女士認為，蟑螂是就在鍋底裡的，自己邊撈邊吃，把蟑螂撈到調料碗中。但火鍋店堅稱蟑螂不一定來自店裡，不同意免費。

方女士隨後訴至鎮海法院，要求判令火鍋店退還消費金額421元，賠償十倍消費額。

庭審中，方女士提交事發時拍的視頻、照片，顯示調料碗中有隻死蟑螂。火鍋店辯稱無法確定蟑螂來源，方女士要求被告拿出監控錄影來證明蟑螂來源，而且餐桌位置可能是監控盲區。

法院認為，對自己的訴訟請求，或反駁對方訴訟請求依據的事實，當事人應提供證據證明；未能提供證據或證據不足以證明其事實主張的，由負舉證證明責任的當事人承擔不利後果。雙方對在用餐中發現蟑螂沒有異議，焦點在該蟑螂的來源。方女士發現蟑螂後拍照、錄製視頻並告知店方，火鍋店辯稱不確定蟑螂是哪裡來的，但未提供證據證明其來源，應承擔舉證不能的不利後果。