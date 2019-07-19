影╱河南氣化廠爆炸 已造成2人死亡、12人失聯

2019-07-19 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



位於河南省三門峽義馬市的河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠，19日17時45分左右發生爆炸著火事故。上海《澎湃新聞》報導，從三門峽市應急管理局獲悉，截至21時20分，事故已造成2人死亡，12人失聯，18人重傷18人，現場救援仍在積極進行中。

新華社引述義馬市政府的消息稱，爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停工。事故發生後當地政府就啟動應急預案，相關領導也已經達到事發地，應急管理、公安、消防、衛生、環保、辦事處、產業集聚區等部門已同時趕到事故現場。

不過，從四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》的視頻可以看到，爆炸事故附近的民宅門窗嚴重受損，視頻中的民眾顯得十分驚恐，並疑似有哭泣的聲音。

根據中國化工報網站報導，義馬氣化廠本月2日才剛承辦義馬市事故應急救援演練，演練以模擬義馬氣化廠液氨罐區管線發生洩漏，啟動相應應急回應，號稱是義馬市歷年來參與人數最多、覆蓋面最廣、舉全市之力進行的一次演練。