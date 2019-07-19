影╱河南三門峽氣化廠發生爆炸 死傷情況尚不明

2019-07-19 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據新華社報導，位於河南省三門峽義馬市的河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠，19日17時45分左右發生爆炸著火事故。報導引述義馬市政府的消息稱，爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停工。目前有兩人未聯繫上，暫無發現人員死亡，具體傷亡情況正在調查中。

新華社指出，事故發生後當地政府就啟動應急預案，相關領導也已經達到事發地，應急管理、公安、消防、衛生、環保、辦事處、產業集聚區等部門已同時趕到事故現場。

不過，從四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》的視頻可以看到，爆炸事故附近的民宅門窗嚴重受損，視頻中的民眾顯得十分驚恐，並疑似有哭泣的聲音。

根據中國化工報網站報導，義馬氣化廠本月2日才剛承辦義馬市事故應急救援演練，演練以模擬義馬氣化廠液氨罐區管線發生洩漏，啟動相應應急回應，號稱是義馬市歷年來參與人數最多、覆蓋面最廣、舉全市之力進行的一次演練。