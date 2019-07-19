親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影╱河南三門峽氣化廠發生爆炸 死傷情況尚不明

2019-07-19 21:59聯合報 記者林則宏╱即時報導

據新華社報導，位於河南省三門峽義馬市的河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠，19日17時45分左右發生爆炸著火事故。報導引述義馬市政府的消息稱，爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停工。目前有兩人未聯繫上，暫無發現人員死亡，具體傷亡情況正在調查中。

新華社指出，事故發生後當地政府就啟動應急預案，相關領導也已經達到事發地，應急管理、公安、消防、衛生、環保、辦事處、產業集聚區等部門已同時趕到事故現場。

不過，從四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》的視頻可以看到，爆炸事故附近的民宅門窗嚴重受損，視頻中的民眾顯得十分驚恐，並疑似有哭泣的聲音。

根據中國化工報網站報導，義馬氣化廠本月2日才剛承辦義馬市事故應急救援演練，演練以模擬義馬氣化廠液氨罐區管線發生洩漏，啟動相應應急回應，號稱是義馬市歷年來參與人數最多、覆蓋面最廣、舉全市之力進行的一次演練。

不料，事故演練結束兩周多後，就真的發生爆炸事故。北京《新京報》指出，更諷刺的是，發生事故的這家氣化廠，本月9日才剛被評選為河南省2019年首批「安全生產風險隱患雙重預防體系建設省級標竿企業（單位）」。

河南省三門峽市一家馬氣化廠19日17時45分左右發生爆炸著火事故。（取自《新京報...
河南省三門峽市一家馬氣化廠19日17時45分左右發生爆炸著火事故。（取自《新京報》）
分享

爆炸公安北京
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

影╱河南氣化廠爆炸 已造成2人死亡、12人失聯

2019-07-19 22:20

河南義馬氣化廠大爆炸 傷亡未明

2019-07-19 21:10

江西18歲男生稱遭欺凌 將生殖器剪成4段

2019-07-19 19:57

「幣少爺」大廈狂撒鈔票 認罪判囚10天緩刑1年

2019-07-19 17:12

紀曉君挑戰「中國好聲音」 4導師激烈爭奪唱將

2019-07-19 16:12

正宗四川老油底料 乾鍋鮮辣麻味足

2019-07-19 14:05

憶英雄 劍南蜀道白馬關

2019-07-19 14:05

金牛古道 踏青石 武侯六出祁山、貴妃荔枝都靠它

2019-07-19 14:05

鄢家小鎮 星光村 田園風光

2019-07-19 14:05

車下有人！公交車司機動員乘客抬車 畫面感人

2019-07-19 12:57

天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10

北京故宮偷學猴硐？數百貓聚紫禁城 只為1個理由

2019-07-19 11:00

13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54

車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕

2019-07-19 10:27

兩岸學生媒體營 北京開營

2019-07-19 02:07

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10

重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26
看更多

熱門文章

社區驚見青蛇！保全趕赴現場後眾人傻眼「算了啦」

2019-07-19 14:08

女房客為報復退房遭拒 三天浪費幾十噸水：我不覺得有錯

2019-07-19 15:42

天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉 今晨逝世享年96歲

2019-07-19 15:07

紀曉君挑戰「中國好聲音」 4導師激烈爭奪唱將

2019-07-19 16:12

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48

河南義馬氣化廠大爆炸 傷亡未明

2019-07-19 21:10

正妹足球隊化妝上陣 男足甘拜下風

2019-07-19 16:41

Apple、任天堂等逾50全球企業 部分生產線準備撤出中國

2019-07-19 10:23

北京故宮偷學猴硐？數百貓聚紫禁城 只為1個理由

2019-07-19 11:00

馬紹章：中美一旦進入第4樂章 民進黨撿到的槍就全繳械

2019-07-19 13:35

環時社評：華盛頓在羞辱全世界的智商

2019-07-19 17:41

大陸購買5萬噸美國高粱 取消近1萬噸美國大豆進口

2019-07-19 13:37

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

港示威者赴台尋庇護 北京：泥菩薩不要假慈悲

2019-07-19 20:15

大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02

影╱河南氣化廠爆炸 已造成2人死亡、12人失聯

2019-07-19 22:20

南華早報：北京不會對港動用共軍

2019-07-18 23:59

13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54

人民幣兌美元中間價升值126點 長期走勢保持基本穩定

2019-07-19 10:10

車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕

2019-07-19 10:27

廈門對台貿易續增 進口台灣水果全大陸居冠

2019-07-19 11:14

福建惠台 採認50項職稱

2019-07-19 00:03

華為：全球已簽署逾50個5G商用合約 手機銷售5個月破億

2019-07-19 13:30

港示威者赴海外尋庇護 北京：反對外國干涉

2019-07-19 18:05

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

天宮二號安全墜毀 中國：太空站實驗圓滿完成

2019-07-19 22:31

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

人民日報：人民幣「穩住了」 強調不搞「貶值促出口」

2019-07-19 20:29

人行本周放水逾2兆 創近半年最大規模

2019-07-19 14:04

福建省委書記：正研究台胞社保醫保與福建居民同等待遇

2019-07-19 14:26

「幣少爺」大廈狂撒鈔票 認罪判囚10天緩刑1年

2019-07-19 17:12

影╱河南三門峽氣化廠發生爆炸 死傷情況尚不明

2019-07-19 21:59

大陸擬取消QFII額度限制

2019-07-18 23:55

北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07

江西18歲男生稱遭欺凌 將生殖器剪成4段

2019-07-19 19:57

陸官方：農產品對美國出口明顯下降

2019-07-19 11:49

江蘇9旬夫妻被掃黑入獄 警方懸賞犯罪線索

2019-07-19 13:23

在台遭男友殺害的潘曉穎父母 盼港特首「個案處理」

2019-07-19 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top