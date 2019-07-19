河南義馬氣化廠大爆炸 傷亡未明

2019-07-19 21:10 聯合新聞網 綜合報導



據鳳凰網報導，大陸河南省三門峽市義馬氣化廠19日下午5時45分發生鍋爐爆炸意外事件，造成多人受傷，目前沒有人員死亡消息傳出。現場救援的消防人員表示，所幸鍋爐爆炸當沒有人員在場，不然死傷難計。

從當地居民拍攝爆炸現的情況來看，義馬氣化廠上空冒出的濃煙，呈現磨菇雲狀，附近民房的玻璃和大門也被震裂，一片狼藉。