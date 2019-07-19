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江西18歲男生稱遭欺凌 將生殖器剪成4段

2019-07-19 19:57香港01 記者姜庚宇／報導

小張的精神病醫療證明。（北方網）
小張的精神病醫療證明。（北方網）
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江西上饒一名18歲男生小張近日用剪刀將自己的生殖器剪下，並剪成4段，父親發現後將他送醫急救，8名醫生對他進行長達12個小時的手術，共縫合28條血管、輸血3升，助其擺脱生命危險，但無法判斷小張是否還保有生育能力。

據小張回憶，3年前他就讀高中一年級，剛開學時某晚，他在宿舍睡覺時「睡得特別沉，想醒也醒不過來」，又感覺有人脱他的褲子，翌日醒來發現自己內褲上有精液。

事後小張便感到受欺辱，遂輟學回家至今。但小張父親卻説，家人到學校詢問此事，師生都矢口否認，宿舍沒有監控，亦無其他證據，至今家人亦無法確認小張是否受到欺凌。

曾被診斷為精神分裂症

張父表示，孩子輟學在家後，時常提起自己遭受欺凌，還稱同學都笑話他是傻子，要求「把他們抓起來槍斃了」。小張的姑姑則説，小張經常用拳頭擊打玻璃，還對着別人吐口水。

由於家人覺得小張「不太正常」，帶他去醫院進行精神鑑定，醫院診斷小張患上精神分裂症，在輟學至今的3年中，小張曾3次到精神科住院治療，直到剪下自己的生殖器。

小張説，自己剪下生殖器時並不知道怎麼回事，「很亂，感覺剪刀自己在動。」家人則認為，小張自宮或因精神病發作。

母患肺癌晚期 一家人債台高築

據醫生介紹，小張將自己的生殖器剪成4段，病例屬全國罕見，雖然他已脱離生命危險，但只能靠尿管引流尿液，後續還需要接續治療恢復排尿等功能，條件允許的話可考慮實施再造手術，但是否能保留生育能力還無法判斷。

據報道，小張的母親一個人留在家中，由於身患肺癌晚期，她無法到醫院照顧兒子，自己則長期住不起醫院，只能靠藥物治療，一個月吃藥就要4000多元（人民幣．下同）。

報道指，小張的家庭屬於低保户，靠着幾畝田地以及張父在建築工地打工為生，如今小張住院治療已花費逾18萬元，這些錢全部是從親戚朋友處借來，一家人已債台高築。

延伸閱讀：

【杭州女童命案】涉案租客被揭曾騙財享樂　自殺前身家僅剩30元

冒雨送飯卻遇丈夫幫女同事撐傘　浙女跳河自殺被救起情緒激動昏迷

文章授權轉載自《香港01》

小張躺在病牀上，父親在一旁照顧。（北方網）
小張躺在病牀上，父親在一旁照顧。（北方網）
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手術生育肺癌宿舍
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