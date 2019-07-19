「幣少爺」大廈狂撒鈔票 認罪判囚10天緩刑1年

2019-07-19 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港「幣少爺」於2018年12月涉於深水埗大廈天台撒鈔票，並事前在網上直播「錢可以從天而降」的言論。案件今（19日）於西九龍裁判法院再提堂時，「幣少爺」承認1項在公眾地方犯的妨擾罪，裁判官認為他雖為推廣業務，但造成混亂，判其入獄10天，緩刑1年。

涉案被告黃鉦傑（25歲）今承認1項在公眾地方犯的妨擾罪，案情指，於2018年12月15日下午約2時半，大量紙幣從錦華大廈跌落街上，引來眾多路人拾取。而當時正處於星期六，故造成街道及交通阻塞。其後警方於該大廈天台發現一黃色環保袋，內存有百元紙幣，惟撒紙幣者已不在現場。

警方其後於網上進行調查，發現兩段片段被發佈於被告社交媒體專頁「幣少爺-新世代礦業」上。第一段片段見被告駕駛著橙色藍寶堅尼跑車，稱「錢就是從天而降」。第二段片段攝於撒紙幣後約15分鐘，被告將該跑車停泊於涉案大廈15公尺外，及後離開車輛並站立於前，稱「相信錢可以從天而降」，同時推廣公司加密貨幣。

於案發翌日被告於同一專頁表示，將前往深水埗北河街「慈善買飯票派比老人家」，警方故於該位置附近拘捕被告，於警誡下被告保持緘默。

辯方今求情時指，被告報稱任職投資商人，月入5萬港幣，律師指被告只為參與公司虛擬貨幣推廣安排，並無造成任何人命或財產損失，並且平日有為弱勢社群購買飯票及照顧被遺棄動物，望裁判官考慮被告認罪及有悔意，以罰款或緩刑方式判刑。

裁判官認為被告雖只為推廣業務，但現場有100至300多途人，容易造成混亂，故認為被告行為不理想。裁判官考慮被告坦白及案情，判被告10天監禁，緩刑12個月。