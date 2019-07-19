親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄清淤完照樣淹 路上驚見人孔蓋噴泉

1加1大於2！賴祥蔚：這個組合比蔡英文、韓國瑜還要強

紀曉君挑戰「中國好聲音」 4導師激烈爭奪唱將

2019-07-19 16:12聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

新一季「中國好聲音2019」今晚（7月19日）在中國大陸電視台正式登場。首場盲選，學員們實力超群，個個音色獨特，讓4位導師那英、哈林庾澄慶、王力宏和李榮浩不但看得眼花繚亂，為先拔頭籌搶到好學員，四導師使出渾身解數，互不禮讓，唇槍舌劍，擦出熊熊戰火。

新浪網報導，今晚的盲選學員中，出現一位最特殊的學員，就是曾經奪得台灣金曲最佳女歌手的紀曉君。身為歌后，紀曉君挑戰「中國好聲音」主要是是想找回當年的初心，她表示，「中國好聲音」是她參與的第一次歌唱類電視綜藝節目，她感謝自己勇敢跨出了這一步，並且她感覺通過這個舞臺重新回到了當初的自己。

紀曉君挑選了「偶然」，她說因為歌詞中「天空裡的一朵雲」，讓她能夠想起她過世的外婆，自己的音樂是受外婆的影響，所以這首歌對她有特別的意義。

紀曉君深情的演唱，讓導師們為之動容，那英更是激動地說：「我聽過你的歌，你就是殿堂級的！」王力宏更是感嘆「好久不見」。哈林更是講述了有次在金曲獎頒獎典禮的經歷，「我這麼理智的人，在紀曉君清唱之後，我主動跑去後台找她，唱的實在是太好了！」

那，究竟哪一位導師為紀曉君轉身呢？值得令人期待。首場盲選迎來出色學員，導師們頻頻使出殺手鐧搶學員，現場火花四起。

「兩老」哈林、那英和「兩新」王力宏和李榮浩首次亮相，為搶奪出色的學員，果然「互不相讓」，言語交鋒，十分精彩。據報導，今晚4名導師當中，據悉除了哈林空手而回，其他三位導師都各有所獲。

新一季「中國好聲音2019」的4位導師那英、哈林庾澄慶、王力宏和李榮浩互不禮讓，...
新一季「中國好聲音2019」的4位導師那英、哈林庾澄慶、王力宏和李榮浩互不禮讓，唇槍舌劍，擦出熊熊戰火。（新浪網）
分享
曾獲金曲獎最佳女歌手的紀曉君在「中國好聲音2019」選唱「偶然」。（新浪網）
曾獲金曲獎最佳女歌手的紀曉君在「中國好聲音2019」選唱「偶然」。（新浪網）
分享

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10

13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54

車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕

2019-07-19 10:27

「幣少爺」大廈狂撒鈔票 認罪判囚10天緩刑1年

2019-07-19 17:12

正宗四川老油底料 乾鍋鮮辣麻味足

2019-07-19 14:05

憶英雄 劍南蜀道白馬關

2019-07-19 14:05

金牛古道 踏青石 武侯六出祁山、貴妃荔枝都靠它

2019-07-19 14:05

鄢家小鎮 星光村 田園風光

2019-07-19 14:05

車下有人！公交車司機動員乘客抬車 畫面感人

2019-07-19 12:57

北京故宮偷學猴硐？數百貓聚紫禁城 只為1個理由

2019-07-19 11:00

兩岸學生媒體營 北京開營

2019-07-19 02:07

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／不斷遷徙的民族 苗族衣裝銀飾展風情

2019-07-19 00:11

重慶蚩尤／九黎城 傳承苗族文化聖地

2019-07-19 00:10

重慶蚩尤／涿鹿中華三祖堂 還蚩尤歷史定位

2019-07-19 00:10

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

關鍵點合龍 平潭段全部貫通

2019-07-18 01:28

海上遊航線試點 海南推郵輪行

2019-07-18 01:28

連江黃岐-馬祖航線月票發售

2019-07-18 01:28

北京兒童戲劇節 如果劇團九度演出

2019-07-18 01:28

四川中江縣掛麵 深得乾隆歡心

2019-07-18 00:37

四川德陽倒灣古鎮 三國迷們必訪

2019-07-18 00:37

四川天益老號 酒香瀰漫老街

2019-07-18 00:37

四川德陽綿竹年畫 描繪農家風情

2019-07-18 00:35

「領導吹空調」環衛工高溫下踢正步 理由讓人生氣

2019-07-17 15:56

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10
看更多

熱門文章

社區驚見青蛇！保全趕赴現場後眾人傻眼「算了啦」

2019-07-19 14:08

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

女房客為報復退房遭拒 三天浪費幾十噸水：我不覺得有錯

2019-07-19 15:42

天津美女工程師遭新加坡男友燬屍滅跡

2019-07-19 11:10

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

中共建政閱兵習將宣示能戰止戰 東風31A、飛鯊中隊亮相

2019-07-19 09:48

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

Apple、任天堂等逾50全球企業 部分生產線準備撤出中國

2019-07-19 10:23

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉 今晨逝世享年96歲

2019-07-19 15:07

北京故宮偷學猴硐？數百貓聚紫禁城 只為1個理由

2019-07-19 11:00

華為：已簽署50多個5G商用合約 鴻蒙並非用於手機系統

2019-07-19 10:27

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

馬紹章：中美一旦進入第4樂章 民進黨撿到的槍就全繳械

2019-07-19 13:35

大陸購買5萬噸美國高粱 取消近1萬噸美國大豆進口

2019-07-19 13:37

13歲少年半夜偷開2架水上飛機！連專家都說好厲害

2019-07-19 10:54

南華早報：北京不會對港動用共軍

2019-07-18 23:59

大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

人民幣兌美元中間價升值126點 長期走勢保持基本穩定

2019-07-19 10:10

車禍後報警不救人 北京司機涉過失致死罪被捕

2019-07-19 10:27

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

紀曉君挑戰「中國好聲音」 4導師激烈爭奪唱將

2019-07-19 16:12

廈門對台貿易續增 進口台灣水果全大陸居冠

2019-07-19 11:14

台50項技職證照 福建直接採認

2019-07-19 02:06

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

陸慷卸中共外交部發言人 轉調北美大洋洲司

2019-07-18 23:57

重慶蚩尤／千古第一戰神 苗族先祖蚩尤

2019-07-19 00:11

福建惠台 採認50項職稱

2019-07-19 00:03

正妹足球隊化妝上陣 男足甘拜下風

2019-07-19 16:41

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

華為：全球已簽署逾50個5G商用合約 手機銷售5個月破億

2019-07-19 13:30

大陸擬取消QFII額度限制

2019-07-18 23:55

北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07

平路把淡水河畔 帶到香港書展

2019-07-18 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top