紀曉君挑戰「中國好聲音」 4導師激烈爭奪唱將

2019-07-19 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



新一季「中國好聲音2019」今晚（7月19日）在中國大陸電視台正式登場。首場盲選，學員們實力超群，個個音色獨特，讓4位導師那英、哈林庾澄慶、王力宏和李榮浩不但看得眼花繚亂，為先拔頭籌搶到好學員，四導師使出渾身解數，互不禮讓，唇槍舌劍，擦出熊熊戰火。

新浪網報導，今晚的盲選學員中，出現一位最特殊的學員，就是曾經奪得台灣金曲最佳女歌手的紀曉君。身為歌后，紀曉君挑戰「中國好聲音」主要是是想找回當年的初心，她表示，「中國好聲音」是她參與的第一次歌唱類電視綜藝節目，她感謝自己勇敢跨出了這一步，並且她感覺通過這個舞臺重新回到了當初的自己。

紀曉君挑選了「偶然」，她說因為歌詞中「天空裡的一朵雲」，讓她能夠想起她過世的外婆，自己的音樂是受外婆的影響，所以這首歌對她有特別的意義。

紀曉君深情的演唱，讓導師們為之動容，那英更是激動地說：「我聽過你的歌，你就是殿堂級的！」王力宏更是感嘆「好久不見」。哈林更是講述了有次在金曲獎頒獎典禮的經歷，「我這麼理智的人，在紀曉君清唱之後，我主動跑去後台找她，唱的實在是太好了！」

那，究竟哪一位導師為紀曉君轉身呢？值得令人期待。首場盲選迎來出色學員，導師們頻頻使出殺手鐧搶學員，現場火花四起。