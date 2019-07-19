憶英雄 劍南蜀道白馬關

2019-07-19 14:05 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／四川德陽報導



「三國志」、「三國演義」，民間耳熟能詳。位於成都平原東北邊緣的四川德陽市，三國蜀漢遺跡豐富；其中，依託蜀道五關之一的軍事重鎮白馬關建設而成的白馬關景區，是德陽三國文化旅遊線上一顆重要的明珠。而座落在白馬關之巔的大陸全國重點文物保護單位龐統祠墓，是四川最早、保存最為完整的一處三國蜀漢遺跡，不僅是三國蜀漢政權興亡的見證地，也是大陸唯一紀念三國時期政治家、軍事家龐統的專祠。 劍南蜀道最後一關「白馬關」，自古為兵家必爭之地。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

龐統，生於西元179年，字士元，號鳳雛，湖北襄陽人，自幼勤學，才智超群，深受劉備器重，被委以治中從事，和諸葛亮同為軍師中郎將。建安十九年（西元214年），龐統隨劉備兵分兩路攻取雒城（今廣漢市），龐統身先士卒，中流矢而亡，年僅36歲。劉備痛惜萬分，將龐統厚葬在白馬關古驛道旁。劉備稱帝後，追封龐統為關內侯；後來劉禪諡龐統為靖侯，並在龐統墓前建祠祭祀。 落鳳坡上古驛道旁，立有「漢靖侯龐鳳雛先生盡忠處」石碑。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

「落鳳坡」是三國演義63回龐統戰死之地。劉璋得知劉備率兵前來攻擊，任命張任前去抵抗，龐統率兵攻打張任。龐統出征前馬失前蹄，劉備見他落馬，把心愛名駒「的盧」給他。

為了快速到達戰場，龐統帶兵抄小路。他抬頭見兩山逼窄，樹木叢雜，覺得不妙，急問手下這是何處？士兵回話：「落鳳坡。」龐統一聽，驚覺不吉，急忙撤退；張任誤以為騎白馬是劉備，下令朝騎白馬者射箭，龐統退兵不及，身中亂箭而亡。後人嘆：「一鳳並一龍，相將到蜀中。才到半路裡，鳳死落坡東。風送雨，雨隨風，隆漢興時蜀道通，蜀道通時只有龍。」

後人為紀念龐統，於1989年建「龐統血墳」。原為土塚，現用條石箍砌，墓碑刻有「漢靖侯龐公士元之墓」。坡上古驛道旁立有兩通石碑，一是清同治七年羅江知縣梁綬祖立的方頭碑，碑上刻「漢靖侯龐鳳雛先生盡忠處」，兩側有數百字小楷碑文，記敘立碑緣由。另一尖頭碑，碑上以隸書刻著「落鳳坡」大字。 龐統祠內兩棵古柏，右為鳳形，左為龍形，是大陸唯一卧龍與鳳雛同殿供奉之祠。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

現存龐統祠墓由四川巡撫能泰重建於康熙三十年；祠墓座北朝南，三進四合布局，依次排列為山門、二師殿、棲鳳殿和龐統墓園。

二師殿裡有兩棵古柏，據說是張飛所植，由於古柏外形一棵像龍飛，一棵像鳳舞，因此被人們喚作「龍鳳二師柏」。龐統祠建築以石材為主，古樸典雅，莊重肅穆；另有張飛殿、浣甲池、南北關樓等附屬建築。龐統墓園古樸莊重，當地流傳，民眾順時針方向繞墓3圈，舉手摸墓上鳳尾，再摸身上痛處，能消病解痛。

景區另一景點「八卦谷」，相傳為蜀魏最終決戰處。魏國鄧艾攻擊孔明子之諸葛瞻，諸葛瞻退守綿竹。鄧艾以鐵桶之陣死圍綿竹，諸葛瞻決定轉守為攻，留其子諸葛尚和張飛之孫張遵，自己引兵出城進擊。鄧艾詐逃，諸葛瞻追趕時被伏兵弓手射倒，仰天大呼，自刎報國。諸葛尚在城上看到父親戰死，憤怒出城，戰死陣中。鄧艾憫其父子忠孝，將兩人合葬。張飛之孫張遵引軍抵抗，寡不敵眾，最終亦戰死。關破綿竹失，劉禪降，蜀漢亡。八卦谷中現有擂鼓坪、忠魂峪、肝膽石、五行陣、旌旗嶺等景點。