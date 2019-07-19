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金牛古道 踏青石 武侯六出祁山、貴妃荔枝都靠它

2019-07-19 14:05聯合晚報 大陸特派員王玉燕／四川德陽報導

唐朝「詩仙」李白「蜀道難」描述蜀道艱險「蜀道之難，難於上青天，…黃鶴之飛尚不得過，猿猱欲度愁攀援。」「蜀道」，通往蜀地的道路，指的是由漢中通往蜀地的金牛道、米倉道等。其中，連接南北走道的金牛古道，是現存世界上最早的國家級道路。

金牛道又叫石牛道，得名源自「石牛糞金、五丁開道」的故事。這條古驛道經白馬關南北關樓而過，它是中國築路史上偉大工程之一。當年諸葛亮六出祁山，大批蜀軍和軍用物資經古驛道源源不斷地調往北伐前線。唐天寶年間，楊貴妃喜好荔枝，玄宗皇帝旨令地方官經蜀道飛騎運送荔枝入京。杜牧「過華清池絕句」寫道：「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」清代果親王出使西藏，繞蜀道而行...，千餘年來，這條古道沈澱了多少歷史的遺跡；如今，遊客走在有青石板上，望著留下的深深車轍，不禁生出無盡感懷。

金牛古道，現存世界上最早的國家級道路。 特派員王玉燕／攝影
金牛古道，現存世界上最早的國家級道路。 特派員王玉燕／攝影
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金牛古道在德陽羅江境內全長約28公里，以白馬關段保存相對完好，南起白馬舊場，北至落鳳坡，全長4.7公里，寬1.5公尺至2公尺不等。原為青石鋪就，路中有車轍，現條石基本被毀，僅龐統祠內、金家埡口、落鳯坡三段，較為完整。

橫跨白馬關穿祠墓園林的隴蜀驛道，是秦漢時期已開闢的金牛古道，直至1929年川陝公路通車前，一直為出入川陝的要道。清乾隆9年全部用石板鋪築，民國6年進行維修，羅江縣署是年發布保護驛道公告，並刻禁止停車碑於龐統祠驛道旁。

沿著金牛古道到龐統祠，祠外牆上能看到佛、孝、福三個大字，幾乎占據石牆全部，每個字筆畫粗細都在半公尺左右，是清雍正帝御前侍衛魏光銘所刻，意指「人生追求福為首，丈夫處事孝為先，心靈凈化禮佛敬佛」。

其中的福字最特別，右邊示字化為蛇身，以期帶來幸福。龐統祠內有一座始建於清道光六年的堯氏節孝牌坊，表彰堯氏喪夫後守節不嫁，捐家產維修古驛道。這座牌坊，也是金牛古道的終點。

金牛古道盡頭，為始建於道光六年的堯氏節孝牌坊。 特派員王玉燕／攝影
金牛古道盡頭，為始建於道光六年的堯氏節孝牌坊。 特派員王玉燕／攝影
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