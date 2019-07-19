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鄢家小鎮 星光村 田園風光

2019-07-19 14:05聯合晚報 大陸特派員王玉燕／四川德陽報導

德陽發展三國文化之旅，不少有特色的村莊，依自身特色，打造美麗鄉村旅遊。鄢家鎮星光村，是成功的例子。

西蜀柚鄉星光村位於鄢家鎮，盛產蜜柚柑橘，總人口數約1500人。在專業農村再造團隊協助下，將村內的產業與建物結合文創與藝術，成功創建美麗鄉村。並以「變廢為寶」理念，將村內閒置資源，打造成咖啡屋、民宿、手創教室、康養院、農民詩歌創作等旅遊基地。

鄢家鎮星光村，主打原生態農村休閒旅遊。 特派員王玉燕／攝影
鄢家鎮星光村，主打原生態農村休閒旅遊。 特派員王玉燕／攝影
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例如，把村內老舊墳墓搬遷他處，原墓地變身為彩繪屋前的巨大兔子；豬舍轉變成企業培訓的文化教育基地；民宿的桌子由門板改造，桌腳則是育兒園的杯架。除了製造逾300個就業機會，更成為德陽市四好村（住上好房子、過上好日子、養成好習慣、形成好風氣）示範區，以及熱門鄉村旅遊景點。

星光村透過讀書活動、文藝展演、趣味運動、牆體年畫等型式，寓教於樂，舉辦農民春晚、柚花節、柚子節，吸引眾多遊客來訪。並通過傳遞綠色、低碳、節約、循環發展理念，結合果園、文化、書香，預計在2021年打造成田園魅力新村。

另一個「萬佛民俗村」位於白馬關鎮，距離星光村不遠，因萬佛寺而出名。萬佛村依託歷史文化、特色產業、生態資源等優勢，重點打造萬佛寺周邊地區，走出以點帶面、促進農商文旅融合發展的路徑。

萬佛民俗村著眼美在生態、富在產業、根在文化。 特派員王玉燕／攝影
萬佛民俗村著眼美在生態、富在產業、根在文化。 特派員王玉燕／攝影
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萬佛民俗村的著眼點是美在生態、富在產業、根在文化。在改造過程，設計團隊採取主體保留原有空間、架構，修舊如舊，建新如故，運用稻草漆刮塗方式，讓牆面回歸古樸氣質，再將農戶原本藍色彩鋼瓦更換為具有川西建築特色的黑色樹脂瓦。院落打造，則保留原有的核桃樹、櫻桃樹、柚子樹，住客一打開門，看到的是綠意盎然的果樹。民宿南側則設計露台，遊客泡著茶，望著萬佛寺香煙裊裊，好個休閒時光。

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