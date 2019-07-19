車下有人！公交車司機動員乘客抬車 畫面感人

2019-07-19 12:57 世界日報 北京19日電



路見有難 十多公車乘客抬車相助 (取材自北京晚報) 分享 facebook

北京一輛電動車與一輛轎車發生交通事故，騎電動車的女孩胳膊被壓在轎車車輪下。正巧公交車駕駛員藺世軍經過時看到，他聯合車上的十多名乘客和熱心人士一起將轎車抬起，將女孩成功救出。救人的視頻被放上網，網民紛紛為這一幕救人的畫面感動點讚。

北京晚報報導，18日上午7時，藺世軍駕駛著355路公交車從六道口站往北京林業大學站方向行駛。在途經清華東路與靜淑苑路的交叉口時，他發現對側的馬路上，一輛黑色轎車旁倒著一輛電動車，一名20多歲的女孩躺在地上，胳膊被壓在轎車輪下，一名司機和一名路人正在用盡全力抬車。

路見有難 十多公車乘客抬車相助 蘇妍鳳 分享 facebook

藺世軍立即將公交車停靠在安全地帶，並向車上的乘客解釋，「前方有事故發生，大家稍微等一下。車上的男同志也幫幫忙，大家都去幫一把!」便打開車門快步朝被壓在車輪下的女孩跑去，車上的十多名男乘客見狀，也紛紛跟著藺世軍一起下車幫忙。

當時，女孩躺在地上，臉貼著轎車的左後輪，胳膊也被卷在車輪下，動彈不得。眾人決定趕緊將轎車抬起，把女孩從車輪下救出。藺世軍、乘客和熱心的路人十多人，站在車的左側和尾部，用力抬車。一輛轎車的重量超過1500公斤，大家使了幾回勁，也沒能把車抬起來。最後，藺世軍喊口號動員眾人一起施力，終於成功抬起轎車。被壓在車輪下的女孩，將胳膊抽了出來，她坐起身向大家表達了感謝。

報導指出，從藺世軍發現事故到成功救出女孩，全程只用了不到5分鍾的時間。為了不影響公交車的正常營運，藺世軍招呼了一句，「謝謝大家幫忙！乘客們上車吧，別耽誤了上班」。便和下來幫忙的乘客們返回了公交車內，繼續前行。

這一段救人的過程，被車上的一名女乘客用手機記錄了下來，她將照片和救人經過發到了網上，並附上了一段文字：「我覺得這一刻，司機和這些幫忙的乘客特別帥！看到大家一起幫忙的這一幕，心裡覺得好暖。」